Türkiye'de orman yangınları! Yangınlarda son durum!

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Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık, Kahramanmaraş'ın Pazarcık, Tokat'ın Turhal, Çankırı'nın Kızılırmak, Muş, Amasya ve Kastamonu'nun Azdavay ve İhsangazi ilçelerinde yangın çıktı.

KASTAMONU'DA YANGIN Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçcağız ve Cambaz köyleri arasındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye giden Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 ayrı noktadan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kastamonu Orman İşletme Müdürü Erkan Gazibeyoğlu, gazetecilere, Koçcağız ve Cambaz köyleri arasındaki ormanlık alanında başlayan yangının devam ettiğini söyledi. REKLAM Gazibeyoğlu, "Dün bölgeye üç yıldırım düştü. Saat 18.30'da ihbar geldi. 18.45 itibarıyla ekipler müdahaleye başladı. Kastamonu, Karadare, Taşköprü, Daday, Hanönü, Azdavay ekiplerimiz arazöz ve su ikmal tankları ile yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi. Yangına havadan da müdahale edildiğini anlatan Gazibeyoğlu, şunları kaydetti: "Sabah itibarıyla helikopter istedik. Helikopter gerekli yerlere su bıraktı. Yangının büyümesini önlemeye çalışıyoruz. Hem havadan hem yerden müdahale ediyoruz. Arazi yapısı çok kötü, engebeli, sarp bir arazi. Dozerlerle yollar açtık. Ekiplerimizi o yollardan soktuk. Yerden müdahalelerimiz de devam ediyor. Bursa'dan jandarmaya ait ikinci bir helikopter gelecek."

YILDIRIM NEDENİYLE 10'UN ÜZERİNDE NOKTADA YANGIN ÇIKTI Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu da dün Ilgaz Dağı etrafına yoğun şekilde yıldırım düştüğünü söyledi. Yıldırımlar nedeniyle 10'un üzerinde noktada yangın çıktığını belirten Sönmezoğlu, "Bu yangınların 9'unu söndürdük. 16 arazözümüz, 12 su ikmal, 20 ilk müdahale ekip aracımız, 80 orman işçisi ve 1 hava helikopteri ile söndürme çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah 1-2 saat içinde yangını kontrol altına alacağız. 2 dozer ve bir greyder ile ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Daha etkin müdahale ve yanan yer ile yanmayan alanların arasını ayırmak için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı. REKLAM İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, tek yer haricinde yangınların kontrol altına alındığını vurgulayarak, "Komşu ilçelerden gelen orman ve kamu kurumlarımızın makine ve ekipleri ile yangına anında müdahale edildi." dedi.

AZDAVAY Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. İlçeye bağlı Mehmet Çelebi köyünün ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangına helikopterle havadan da müdahale sürüyor.

ÇANKIRI Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde otluk alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor. İlçeden geçen Kızılırmak Nehri kenarında bulunan ve iğde ağaçlarının da olduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

AMASYA Amasya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangının söndürülmesi için ekipler çalışma yürütüyor. Şeyhcui Mahallesi Kurubaraj mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana da sıçradı. Yangının söndürülmesi için Amasya Belediyesi itfaiyesi ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. REKLAM

KARABÜK'TE YANGIN Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, 3 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Kadıbükü köyündeki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi İtfaiyesi ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından alevlerin söndürüldüğü yangında 25 dönüm alan zarar gördü.

OVACIK Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Yaylacılar köyü ile Soğanlı köyü Üzümcük Mahallesi arasındaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi. Alevlere 1 iş makinesi, 16 arazöz, 4 su tankeri ve 60 personelle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Havadan müdahalede zorlukların yaşandığına işaret edilen açıklamada, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarının hızla devam ettiği kaydedildi. MSB'DEN AÇIKLAMA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopterle destek verildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Karabük'ün Ovacık ilçesindeki Soğanlı bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 adet AS-532 Cougar helikopter ile destek sağlıyoruz." ifadelerine yer verildi. Karabük’ün Ovacık ilçesindeki Soğanlı bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 adet AS-532 Cougar helikopter ile destek sağlıyoruz. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/DlAHR2L5DZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 4, 2024

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Şallıuşağı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter, dozer ve ilk müdahale araçları sevk edildi. REKLAM Ekiplerin 1 saatlik çalışma sonucu söndürdüğü yangında, yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

TOKAT Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 300 dekar ekili arazide zarar oluştu. İlçeye bağlı Yazıtepe köyü Çatak mevkisinde anız yangını, buğday ekili araziye sıçradı. Turhal Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylülerin çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 300 dekar ekili alan zarar gördü. Jandarma, yangınla ilgili çalışma başlattı.

MUŞ Muş'ta çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bayrak Tepe mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alan ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı. Olay yerindeki bir vatandaş da bir kaplumbağayı yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Muş İtfaiye Müdürü Fahrettin Algan, gazetecilere, ihbar üzerine 3 araç ve 8 personelle olay yerine gelerek yangına müdahale ettiklerini söyledi. Yangın bölgesine AFAD, polis, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin geldiğini ifade eden Algan, "Bir sıkıntı yaşanmadan yangını söndürdük. Bu yıl çok fazla ot var, dolayısıyla yangınlar da çok oluyor. Ekiplerimizle yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattık." dedi. Orman İşletme Şefi Gökhan Alkış ise "İlk müdahale aracımız olan arazöz ve 12 kişilik ekiple hemen olay yerine intikal ettik. Olay yerine geldiğimizde örtü yangını şeklinde ilerliyordu. İş makinesi yardımıyla yangının önünü kestik ve ardından kontrol altına aldık. Ekiplerimiz soğutma çalışması yaptı." diye konuştu.