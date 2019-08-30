Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky tarafından yapılan araştırmaya göre birçok tüketici ve şirket, desteklenmeyen veya ömrünün sonuna gelmiş işletim sistemlerini kullanıyor. İşletim sistemlerinin yeni sürümleri bulunsa da Türkiye’de tüketicilerin yaklaşık yüzde 38’i, Windows XP veya Windows 7 gibi desteklenmeyen veya destek süresinin sonuna gelmek üzere olan işletim sistemlerini kullanmaya devam ediyor.

Aynı zamanda, Türkiye’deki çok küçük işletmelerin yüzde 35.5’i, KOBİ’ler ve kurumsal şirketlerin ise yüzde 35’i halen bu sistemlere güveniyor. Bu durum, güvenlik risklerinin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Çoğu durumda, bir işletim sisteminin ömrü tamamlandığında geliştirici marka yeni güncelleme yayınlamaya son veriyor. Bunların arasında güvenlik güncellemeleri de bulunuyor.

YAMAYI ALAMAYAN KULLANICI TEHLİKEYE AÇIK

Güvenlik araştırmacıları veya siber saldırganlar bu sistemlerde, daha önce bilinmeyen açıklar bulabiliyor. Bu açıklar siber saldırılar için kullanılabiliyor. Sorunu çözecek yamayı alamayan kullanıcılar da tehlikeye açık halde kalıyor.

Sorunun ölçeğini anlamak için bu tür riskli sistemlerden ne kadar bulunduğunu tespit etmek isteyen Kaspersky araştırmacılarının analizi sonucunda her on tüketiciden dördünün eski sistemleri kullanmayı sürdürdüğü görüldü. Bunlar arasında Windows XP ve Vista gibi çok eski olanlar da bulunuyor.

Kullanılan eski işletim sürümlerine bakıldığında tüketiciler ve çok küçük işletmelerin yüzde birinin Windows XP kullandığı görülüyor. Bu işletim sistemi 10 yıldan fazla süredir desteklenmiyor. Türkiye’de bazı tüketiciler (yüzde 1) ve şirketler (çok küçük işletmelerin yüzde 0.8’i, KOBİ’ler ve kurumsal şirketlerin yüzde 0.6’sı) ücretsiz Windows 8.1 güncellemesini kaçırıp Windows 8 kullanmayı sürdürüyor. Microsoft, Ocak 2016’dan bu yana Windows 8’e destek vermiyor.

'WINDOWS 7 ENDİŞE VERİCİ...'

Ocak 2020’de desteği sona erecek olan Windows 7, tüketicilerin ve şirketlerin en çok tercih ettiği işletim sistemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Türkiye’de tüketicilerin üçte birinden fazlası (yüzde 35),çok küçük işletmelerin yüzde 34’ü, KOBİ’ler ve kurumsal şirketlerin ise yüzde 35’i halen bu işletim sistemini kullanıyor.

Bu istatistiklerin, hem işletmelerin hem de bireylerin eski veya ömrünün sonuna yaklaşan işletim sistemlerini kullanmaya devam ettiğini gösterdiğini söyleyen Kaspersky Kurumsal Çözümler Müdürü Alexey Pankratov, “Altı aydan kısa bir süre içinde desteği kesilecek olan Windows 7’nin yaygın kullanımı endişe verici. Bu işletim sistemlerinin kullanılmasının ardında, yeni sürümlerde çalışmayabilecek programlar, ekonomik nedenler ve hatta alışkanlıklar bile yatabiliyor. Her ne olursa olsun, eski işletim sistemleri siber güvenlik riski oluşturuyor” dedi.

Pankratov, “Yaşanabilecek vakaların maliyeti, yeni sürüme geçmenin maliyetinden çok daha yüksek olabilir. Tüketicilere desteklenen sürümlere geçmelerini ve geçiş döneminde de ek güvenlik araçları kullanmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.