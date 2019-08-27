Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması’nın 2019 yılı sonuçlarını açıkladı. 16-74 yaş grubunda 2018’de yüzde 72.9 olan internet kullanan bireylerin oranı 2019’da yüzde 75.3 oldu. İnternet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 81.8 iken kadınlarda yüzde 68.9 oldu.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Türkiye’de hayatında hiç internet kullanmamış olan bireylerin oranı ise yüzde 24.7 olarak gerçekleşti. Cinsiyete ayrımına göre bakıldığında ise erkeklerde yüzde 18.2 olan hiç internet kullanmayanların oranı kadınlarda yüzde 31.1’e kadar çıktı. Bu oranlar 2018 yılında erkekler için yüzde 19.6, kadınlar için yüzde 34.5 ve genelde ise yüzde 27.1 düzeyindeydi.

14.8 MİLYON HİÇ ONLINE OLMADI

TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri verileri ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin 2018 yılı sonuçlarını esas alarak yaptığımız hesaplamaya göre 82 milyonluk ülke nüfus içerisinde 16 ile 74 yaş aralığında bulunanların toplamının 60 milyon 102 bin 478 kişi olduğu dikkate alındığında, Türkiye’de hayatında interneti hiç kullanmamış olanların sayısının 15 milyon seviyesinde olduğu ortaya çıktı.

En son kullanım zamanına ve cinsiyete göre İnternet kullanım oranı, 2018, 2019 (%) En son kullanım zamanı Toplam Erkek Kadın 2018 2019 2018 2019 2018 2019 İnternet kullananlar 72.9 75.3 80.4 81.8 65.5 68.9 Son üç ay içinde 71 74 78.2 80.4 63.9 67.6 Üç ay ile bir yıl arasında 0.9 0.6 1 0.5 0.8 0.6 Bir yıldan önce 0.9 0.8 1.1 0.9 0.8 0.6 Hiç kullanmadı 27.1 24.7 19.6 18.2 34.5 31.1

Rakamı tam olarak ifade edecek olursak, TÜİK’in verilerinden yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye’de 16 ile 74 yaş aralığında olup da hayatında hiç internete girmemiş 14 milyon 845 bin 312 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 5 milyon 497 bin 240’ı erkek, 9 milyon 348 bin 72’si kadın.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 16 ile 74 yaş grubundakilerde, bir kez de olsa internet kullananların sayısı ise 45 milyon 257 bin 166 oldu.

İNTERNET 2.7 MİLYON HANEYE GİRMEDİ

TÜİK’in açıkladığı hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre hanelerin yüzde 88.3'ünün evden internete erişim imkânına sahip olduğu gözlendi. Bu oran bir önceki yılda yüzde 83.8 idi.

TÜİK’in “İstatistiklerle Aile 2018” araştırmasına göre Türkiye 23 milyon 221 bin 218 hane bulunuyor. Bu veriye göre Türkiye’de 20 milyon 504 bin 335 hanede internet erişimi bulunuyor. TÜİK’in verileri dikkate alındığında Türkiye’de 2 milyon 716 bin 883 hanede herhangi bir internet erişimi bulunmuyor.

İKİ KİŞİDEN BİRİ E-DEVLET’İ KULLANIYOR

Kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden (e-devlet uygulamalarından) yararlanmak için 2018 yılı Nisan ayı ile 2019 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde interneti kullanan bireylerin 16-74 yaş grubu bireyler içerisindeki oranı yüzde 51.2 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde yüzde 45.6 idi. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme %45,8 ile ilk sırayı aldı.

ÜÇ KİŞİDEN BİRİ İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPIYOR

İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2018 yılı Nisan ayı ile 2019 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde yüzde 34.1 oldu. Önceki yılın aynı döneminde bu oran yüzde 29.3 olarak gözlendi.

Cinsiyete göre İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 38.3 olarak gerçekleşirken kadınlarda yüzde 29.9 oldu. Bu oranlar bir önceki yılın aynı döneminde sırası ile yüzde 33.6 ve yüzde 25 olarak gözlendi.