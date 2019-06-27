Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün Bloomberg HT'ye Ford'un Avrupa'daki istihdam kesintisi planının Türkiye'yi kapsamadığını belirtti.

Ford Motor Co. Avrupa operasyonlarında 12 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. İşten çıkarmalardan en fazla Almanya, İngiltere ve Rusya'nın etkilenmesi bekleniyor.

Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada Avrupa genelinde gelecek yılın sonuna kadar toplam 6 üretim tesisinin kapatılmasının ya da satılmasının planlandığı belirtildi.İngiltere’nin Güney Galler bölgesindeki Bridgend Motor Fabrikası, Fransa’daki şanzıman tesisi, Rusya’daki Naberezhnye Chelny birleştirme, St Petersburg birleştirme, Elabuga motor fabrikaları ve Slovakya’daki Kechnec şanzıman tesisinin kapatılacak veya satılacak tesisler arasında yer aldığı belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ford Avrupa’nın Başkanı Stuart Rowley, “Çalışanları (işlerinden) ayırmak ve fabrikaları kapatmak en zor kararlar arasında. Bunun aileleri ve toplumu etkileyeceğini biliyoruz. Bu etkinin azaltılması için onlara desteğimizi veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ford, Avrupa’da doğrudan ve iştirakleri yoluyla hali hazırda toplam 51 bin kişiyi istihdam ediyor.

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