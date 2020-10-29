172 GB'yi de aştık!

Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs salgını ile birlikte evlerde artan internet kullanımı, resmi raporlara da damga vurmaya devam ediyor. Türkiye’de abone başına aylık ortalama internet kullanımı sabit mobilde 9 GB’ye yaklaşırken, sabitte ise 172 GB’yi aştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2020 Yılı 2. Çeyrek Raporu yayınlandı.

Raporun en çarpıcı sonuçlarından biri Türkiye’de Covid-19’a bağlı olarak, uzaktan eğitim ve evden çalışma ile gittikçe artan internet kullanımı oldu.

Verilere göre 2020 yılı 2. çeyrek sonunda sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 172.4 GB’ye yükseldi.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre bu rakam 2020 yılının ilk çeyreği sonunda 138.6 GB, 2019 yılının 2. çeyreği sonunda ise 114.5 GB idi.

Diğer bir ifadeyle bu yılın 2. çeyreği sonunda sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama ‘data’ kullanımı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 24, bir önceki yıla göre ise yüzde 50 oranında arttı.

MOBİLDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 55

Artan internet kullanımı mobilde de rakamlara net bir şekilde yansıdı. 2020 yılının 2. çeyreği sonunda mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama internet kullanımı 8.7 GB seviyesinde iken, cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan 4.5G abonelerinin data kullanımı ise aylık 10.3 GB oldu.

Mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama internet kullanımı bir önceki çeyreğe göre yüzde 14, bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre ise yüzde 55 oranında yükseldi.

GELİRİN YÜZDE 78'İNİ 'DATA'DAN KAZANDILAR

2020 yılının haziran ayı sonu itibariyle mobil işletmecilerin gelir dağılımına bakıldığında da TT Mobil ( Türk Telekom) toplam gelirlerinin yüzde 42.1’ini ‘data’dan elde ederken; bu oran, Turkcell’de yüzde 81.2 ve Vodafone’da ise yüzde 83.2’ye kadar çıktı. Sektör ortalaması olarak ise bu oran yüzde 78.1'e yükseldi.

TRAFİĞİN YÜZDE 92'Sİ 'DOWNLOAD'

BTK verilerine göre Türkiye'de bu yılın ikinci çeyreğinde hem ADSL, hem fiber hem de kablo internette abone sayısı artışı devam ederken, ADSL abone sayısı ilk kez 10 milyonu geçerek, 10 milyon 253 bin 505'e ulaştı.

2020 yılı ikinci çeyreğinde kablo internet dahil toplam sabit genişbant internet kullanım (indirme ve yükleme) miktarı ise yaklaşık 7 milyon 714 bin 319 TByte olarak gerçekleşti. Bu kullanımın yaklaşık yüzde 92’sini veri indirme (download),yüzde 8’ini ise veri yükleme (upload) oluşturdu.