Son dakika haberler! Türkiye'de hangi koronavirüs tedbirleri devam ediyor?

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Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana Türkiye'de 7 bin 639 kişi hayatını kaybetti. Salgının Türkiye'yi etkilediği mart ayından itibaren ise üst üste çeşitli tedbirler hayata geçirildi.

SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT KISITLAMASI İLK SIRADA YER ALDI

'Yeni Normal' olarak ifade edilen 1 Haziran 2020'ye kadar geçen sürede, alınan tedbirlerin başında ise sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları geldi. Bu süre zarfında başta İstanbul ve Ankara olmak üzere resmi ve dini bayramlar ile hafta sonları birçok kenti kapsayan sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı.

65 YAŞ VE 18 YAŞ ALTI İÇİN KISITLAMA GETİRİLDİ

Bu dönemde 65 yaş üstü ve 18 yaş altı da uzun süre tüm hafta boyunca sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutuldu.

DÜĞÜN SALONLARI, SİNEMALAR, TİYATROLAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Ayrıca seyahat kısıtlaması da getirilen en önemli diğer tedbirlerden oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, başta İstanbul olmak üzere bazı şehirlerde araç giriş çıkış ve seyahat kısıtlaması uygulaması devreye girdi. Maske takmak da yine tedbirler kapsamında zorunlu hale getirildi.

Ayrıca 81 ilde düğün salonları, kahvehaneler, sinema salonları, AVM'ler, spor salonları geçici olarak kapatılırken, tiyatro ve konser gibi etkinlikler de geçici olarak durduruldu.

1 HAZİRAN'DAN SONRA İL HIFZISSIHHA KURULLARI DEVREYE GİRDİ

'Yeni Normal' olarak adlandırılan sürecin başlamasıyla da tedbirler için İl Hıfzıssıhha Kurulları devreye girdi. Bu kapsamda gerekli görüldüğü zamanlarda bazı kentlerde de çeşitli tedbirler alındı.

HANGİ TEDBİRLER DEVAM EDİYOR?

Vaka sayılarının Ağustos ve Eylül döneminde tekrar tehlikeli bir şekilde tırmanışa geçtiği son günlerde ise bazı tedbirler tekrar hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı genelge ile, 81 ilde sokak ve köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceği açıklandı.

Ayrıca bazı illerde 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün düzenlenen kabine toplantısının ardından, il bazında 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşımı kullanmalarına sınırlama getirilebileceğini açıklamasının ardından ilk karar Edirne'den geldi.

İl Hıfzısıhha Kurulu kararına göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içi toplu ulaşımdan 10.00-15.00 saatleri arasında ücretsiz faydalanabilecek. Bunun dışındaki saatlerde binişler ücretli olacak.

Öte yandan 81 il valiliğine gönderilen genelge ile maske takma zorunluğu devam ediyor. Genelgeye göre, maske takma zorunluğuna uymayan vatandaşlara 900 TL para cezası kesiliyor.

Ayrıca İstanbul ve Ankara valilikleri tedbirler kapsamında yeni kararlar aldı. Buna göre minibüslerde ayakta yolcu taşınamayacak, metro ve tramvaylarda ayakta yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınabilecek.

Toplu ulaşım araçlarında da oturan yolcu sayısı kadar ve ayakta yolcu kapasitesinin 3'te 1'i kadar yolcu alınabilecek.

Geçtiğimiz günlerde ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde gece yarısından itibaren kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona erdiğini duyurdu.

Kamuda ise tekrar esnek çalışma modeline geçildi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla belirlenen esnek çalışma genelgesi kapsamında koronavirüs salgınının yayılımını en aza indirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında yeni düzenlemeler yapıldı.

İstanbul Valiliği tarafından da koronavirüse karşı mücadele kapsamında vatandaşların toplu taşıtlarda oluşturduğu yoğunluğu önlemek amacıyla kademeli mesai saati uygulamasına geçildi.

Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu birçok ilde asker uğurlamaları salgın ile mücadele kapsamında yasaklandı. Asker uğurlama yasağı süresince askeri birinci derece yakınları yolcu edecek, askerlerin uğurlama gibi etkinlikler yapmayacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası da İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu zorunlu hale getirildi.

HES kodu uygulaması, havayolu ve otobüs taşımacılığı için ve bazı kamu kurum kuruluşlarına girişlerde de zorunlu hale getirildi.

Ayrıca halk sağlığının korunmasının hedeflendiği kararlar kapsamında restoranlarda da masalar arasındaki mesafe en az 1 metre olacak şekilde devam ediyor.

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