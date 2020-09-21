Uzay Kesmen ukesmen@cyh.com.tr

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için en önemli 2 kural maske ve mesafe. Peki bu kurallara ne derece dikkat ediliyor, mekanlar toplum sağlığının korunması için gerekli olan önlemleri alıyor mu?

Habertürk ekibi, bu soruların yanıtını bulmak için bir kez daha mekanlarda maske ve mesafe araştırmasına çıktı. Bu kez ekibimiz çok sayıda kafe ve restoranın yer aldığı Kadıköy'deydi.

Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberi...

VİRÜSE İNAT İLAVE MASA!

Günlerden Cuma... Mesai bitimiyle birlikte Kadıköy'de kalabalık her geçen dakika arttı.

Ekibimizin ilk durağı sağlı sollu onlarca restoranın bulunduğu Güneşli Bahçe Sokak. Adım başı bir işletmenin olduğu sokaktaki manzara, salgının neden arttığının ispatı niteliğinde... Zira, ekibimizin oturduğu Khalkedon adlı restoranda boş yer yok. 1.5 Metre masa düzenine uyulmuyor. Buna rağmen dışarıya çıkarılan ekstra masalar nedeniyle insanlar mekanda dip dipe oturuyor.

1.5 METRE MASA DÜZENİNE UYAN YOK...

İkinci durağımız kafeleriyle ünlü Moda Caddesi. Aslında Kadıköy'de neredeyse hiç bir eğlence mekanı, özellikle masalar arasındaki mesafe kuralına uymuyor. Bir çok işletme müşterilerini bitişik nizam oturtuyor. Salgın devam etse de yan yana bulunan Ayı, Draft ve Fil adlı mekanlarda masa düzenine ve sosyal mesafeye aldırış eden yok.

BİTİŞİK NİZAM AMA MASKE DE YOK...

Kadıköy'de kafe ve işletmelerin çoğunda garson ve çalışanlar ise maske kuralına uyuyor. Ama masalar için aynı şeyi söylemek imkansız... Bitişik nizam masalarda, kimse maske takmıyor. Bu da salgının boyutlarını katlıyor...

HABERTÜRK DAHA ÖNCE DE EKRANA TAŞIMIŞTI

Habertürk'ten Kübra Demir ve Burcu Ayyıldız, Nişantaşı, Teşvikiye, Bebek, Aksaray, Fatih, Çapa ve Karaköy'deki işletmelerde sosyal mesafenin nasıl yok sayıldığını ekrana taşıdı. Bir hafta sonra yine aynı mekanlarda manzara değişmemişti.