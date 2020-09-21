Koronavirüsün yayılmasını önlemek için en önemli 2 kural maske ve mesafe. Peki bu kurallara ne derece dikkat ediliyor, mekanlar toplum sağlığının korunması için gerekli olan önlemleri alıyor mu?
Habertürk ekibi, bu soruların yanıtını bulmak için bir kez daha mekanlarda maske ve mesafe araştırmasına çıktı. Bu kez ekibimiz çok sayıda kafe ve restoranın yer aldığı Kadıköy'deydi.
Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberi...
VİRÜSE İNAT İLAVE MASA!
Günlerden Cuma... Mesai bitimiyle birlikte Kadıköy'de kalabalık her geçen dakika arttı.
Ekibimizin ilk durağı sağlı sollu onlarca restoranın bulunduğu Güneşli Bahçe Sokak. Adım başı bir işletmenin olduğu sokaktaki manzara, salgının neden arttığının ispatı niteliğinde... Zira, ekibimizin oturduğu Khalkedon adlı restoranda boş yer yok. 1.5 Metre masa düzenine uyulmuyor. Buna rağmen dışarıya çıkarılan ekstra masalar nedeniyle insanlar mekanda dip dipe oturuyor.
1.5 METRE MASA DÜZENİNE UYAN YOK...
İkinci durağımız kafeleriyle ünlü Moda Caddesi. Aslında Kadıköy'de neredeyse hiç bir eğlence mekanı, özellikle masalar arasındaki mesafe kuralına uymuyor. Bir çok işletme müşterilerini bitişik nizam oturtuyor. Salgın devam etse de yan yana bulunan Ayı, Draft ve Fil adlı mekanlarda masa düzenine ve sosyal mesafeye aldırış eden yok.
BİTİŞİK NİZAM AMA MASKE DE YOK...
Kadıköy'de kafe ve işletmelerin çoğunda garson ve çalışanlar ise maske kuralına uyuyor. Ama masalar için aynı şeyi söylemek imkansız... Bitişik nizam masalarda, kimse maske takmıyor. Bu da salgının boyutlarını katlıyor...
HABERTÜRK DAHA ÖNCE DE EKRANA TAŞIMIŞTI
Habertürk'ten Kübra Demir ve Burcu Ayyıldız, Nişantaşı, Teşvikiye, Bebek, Aksaray, Fatih, Çapa ve Karaköy'deki işletmelerde sosyal mesafenin nasıl yok sayıldığını ekrana taşıdı. Bir hafta sonra yine aynı mekanlarda manzara değişmemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!