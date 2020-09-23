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Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart tarihinden bu güne toplam vaka sayısı 306 bin 302, can kaybı ise 7 bin 639 oldu. Dünya genelinde koronavirüsün tespit edildiği kişilerin sayısı ise 31 milyon 788 bin 295 olurken, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı.

VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ YENİ TEDBİRLERİ BERABERİNDE GETİRDİ

Koronavirüs vaka sayılarında meydana gelen artış, ülkelerin çeşitli koronavirüs önlemleri almasına sebep oldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 salgınında tehlikeli bir dönüm noktasına ulaşıldığını kaydederek, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamaları açıkladı. Buna göre;

- Yeni önlemler kapsamında perşembe gününden itibaren tüm bar ve restoranlar saat 22.00'de kapanacak.

- Maske takma zorunluluğu perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektörü için de geçerli olacak.

- Stadyumların 1 Ekim'de kısmen yeniden açılmasına ilişkin planlar hayata geçmeyecek.

- Evden çalışanlar, bu şekilde çalışmaya devam edecek.

- Pazartesiden itibaren düğün törenlerine katılacak kişi sayısı 30'dan 15'e düşürülecek. Kuralları çiğneyen işletmelere 10 bin sterlin para cezası uygulanacak.

- Maske takmama veya 6 kişi kuralını çiğnemenin cezası iki katına çıkarılarak 200 sterlin olacak. Bu konuda askerden de destek alma seçeneğinin masada olduğunu belirten Başbakan Johnson, virüsün bulaşma oranının düşürülememesi durumunda daha büyük kısıtlamalara gidileceğini söyledi.

- İngiltere'de Covid-19 testi pozitif çıkanların kendilerini evinde izole etmeleri 28 Eylül'den itibaren yasal bir zorunluluk haline getirilecek.

- Koronavirüs test sonucu pozitif olup kendilerini evinde izole etmeyenlere ilk etapta 1000 sterlin (yaklaşık 9 bin 700 lira),ihlalin tekrarlanması durumunda da 10 bin sterline kadar para cezası verilebilecek.

- İngiltere'nin kuzeyindeki Northumberland, Kuzey ve Güney Tyneside, Newcastle-upon-Tyne, Gateshead, Sunderland ve Durham bölgelerinde artan vaka artışı nedeniyle 18 Eylül'den itibaren yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Bu bölgelerde yaşayanların hane halkı dışındakilerle sosyalleşmesi yasaklandı.

AVRUPA'DA KORONAYA KARŞI ALINAN TEDBİRLER

Yine vaka sayılarında artış görülen Avrupa'da da ikinci dalga tehlikesine karşı korona önlemleri gündemde.

- Almanya ve İspanya'da virüsün okullara da sıçramasıyla çok sayıda öğrenci ve öğretmen karantinaya alındı, okullar ve sınıflar kapatıldı.

- Fransa'da kamuya açık alanlarda maske kullanma zorunluluğu var. 6 veya 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasak ve etkinliklerin iptal edilmesi söz konusu.

- Fransa'da öğrencilerde Covid-19'a rastlanması nedeniyle 89 okul kapatıldı.

ALMANYA'DA ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN KARANTİNADA

- Almanya'da vaka sayısında meydana gelen artış yeni önlemleri beraberinde getirdi ve yeni bir eylem planı hazırlandı.

- Almanya'da ülke genelindeki tüm merkezi yerlerde ateş ölçme merkezleri kurulacak, hızlı antikor testleri yapılacak ve hastalık belirtisi gösterenlerin grip ya da Covid-19 hastası olup olmadıkları hızlıca belirlenecek.

- Özellikle risk grubunda yer alan yaşlı ve kronik hastaların Covid-19 tehlikesinin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Buna göre; örneğin huzurevleri gibi hassas alanlarda önleyici seri testlerin yapılması, virüsün oralara girmesini önlemek için azami gayret gösterilmesi planlanıyor.

- Almanya'da çok sayıda öğrenci ve öğretmen karantinada.

İSPANYA'DA BÖLGESEL TEDBİRLER ALINIYOR

- Yeni vakalarda en yüksek artışın tespit edildiği ülke olarak öne çıkan İspanya, yeni bir olağanüstü hal (OHAL) ilanını önlemek için bölgesel tedbirler alıyor. Madrid'de 8 belediyede hafta başında yürürlüğe giren yeni kararlarla ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirilen belediye sayısı 77'ye çıktı.

- Madrid'de, toplamda 855 bin kişiyi etkileyen serbest dolaşıma kısıtlama getiren uygulamalar başlatıldı.

- Her 14 günde bir revize edilecek tedbirler kapsamında, salgının yoğun görüldüğü mahallelerde kontrol noktaları oluşturan polis, sadece iş, okul, sağlık veya ikamet gerekçeleriyle girişlere izin vererek denetim yapıyor.

- Toplamda 6.5 milyondan fazla kişinin yaşadığı Madrid özerk yönetimi genelinde ise en fazla 6 kişinin bir araya gelmesine izin verilmesi, park ve bahçelerin kapatılması, restoran ve barlardaki doluluk oranının yüzde 50'ye indirilmesi ve alışveriş merkezleri dahil tüm dükkan ve işletmelerin en geç saat 22.00'de kapanması gibi önlemler alındı.

- Benzer uygulamalar Toledo, Badajoz, Murcia, Teruel, Valensiya, Lleida, Barselona, Salamanca, Valladolid, Ourense gibi kentler başta olmak üzere İspanya'nın 17 özerk yönetiminin 10'unda uygulanıyor.

KURALLARA UYMAYANLARA 600 İLA 600 BİN EURO PARA CEZASI

- Kurallara uymayanlara 600 ila 600 bin euro para cezası kesilmesi öngörülüyor.

- İspanya'da ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanmasından bu yana geçen 2 haftada 115 okul ve 560'dan fazla sınıf Covid-19 vakaları sebebiyle kapatıldı.

- İtalya'da ağustos ayındaki artış sebebiyle özellikle gençlerin gittiği diskotek ve benzeri mekanların kapatılması kararı alındı. Covid-19 vakalarının yoğun olduğu İspanya, Yunanistan, Malta ve Hırvatistan'dan gelen kişilere test zorunluluğu getirildi. Fransa'da son günlerde 10 bini geçen vakalara dikkat çekilerek, Paris'in de içinde bulunduğu 7 bölgeden gelenlere test zorunluluğu getirildi.

EVLERDE EN FAZLA 6 KİŞİ BİR ARADA BULUNACAK

- Hollanda'da halkın kurallarda gevşeklik göstermesinden dolayı yeni önlemler alınması gerektiği açıklandı. Buna göre, 20 Temmuz saat 18.00'den itibaren kapalı ve açık alanda yapılan toplantılar ve etkinliklerde en fazla 50 kişi bulunabilecek. Bu kural, ibadethane, protestolar, cenaze törenleri, dans ve tiyatro dersleri için geçerli olmayacak.

- Restoran ve kafeler gece yarısından itibaren yeni müşteri almayacak ve müzik çalmayacak, saat 01.00'de ise tamamen kapanacak.

- Evlerde en fazla 6 kişinin bir arada bulunması kuralı devam edecek.

MASKE, HİJYEN, MESAFE TEDBİRLERİ DAHA GENİŞ BİR ALANDA UYGULANACAK

- Avusturya'da koronavirüs vakalarındaki günlük artışın 700'ün üzerine çıkması nedeniyle hükümet, maske, hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin daha geniş bir alanda uygulanmasını kararlaştırdı.

- Virüsün özellikle kapalı alanlarda düzenlenen özel etkinliklerde daha hızlı yayıldığı belirtilerek, kapalı alanlarda doğum günü gibi özel kutlamaların en fazla 10 kişi ile sınırlandırılacağı açıklandı.

- Yeme içme sektöründe artık çalışanlar gibi müşteriler de maske takacak. Bir masada en fazla 10 kişi birlikte oturabilecek, müşterilere yalnız masalarda servis yapılak ve yemek esnasında müşteriler maske takmayacak.

- Restoran ve kafeterya gibi işletmelerin bar bölümleri kapatılacak. Gastronomi sektörüne ait işletmelerin yanı sıra spor ve kutlama gibi etkinliklerin düzenlendiği mekanlar da en geç 01:00'a kadar hizmet verebilecek.

- Maske kullanma zorunluluğu kapsamı genişletildi. Pazar, fuar ve dini törenlerde maske kullanımı yeniden zorunlu hale getirildi.

MASKESİZ DOLAŞANLARA MEZAR KAZMA CEZASI

- Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın Pasar Rebo bölgesinde koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan önlemler kapsamında maske takmayan ve sağlık protokollerine uymayanlara sokakta replika bir tabutun içine girip düşünmeleri için Cakarta yönetimi tarafından uygulama başlatıldı.

- Endonezya'nın Doğu Cava'ın Cerme bölgesinde 8 kişinin maskesiz dolaştığının belirlenmesi üzerine uyarıları dikkate almayan kişilere köy mezarlığında, koronavirüs nedeniyle ölenlerin mezarlarını kazma cezası verildi. Cezanın maske takmayanlar için caydırıcı etkisi olması hedefleniyor.