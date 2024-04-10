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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bayramda aile faciası: 3 ölü, 1 yaralı

        Bayramda aile faciası: 3 ölü, 1 yaralı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 00:56 Güncelleme: 10.04.2024 - 01:59
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        Bayramda aile faciası: 3 ölü, 1 yaralı
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde Mevlüt Çelik, aile içinde borç- alacak nedeniyle çıkan tartışmada annesi Melek ve babası Vahdettin'i tabancayla vurarak öldürüp, kardeşi Selçuk Çelik'i yaraladı.

        Yaralı kardeş ise anne- babasını öldüren ağabeyi Mevlüt Çelik'i, elinden aldığı tabancayla öldürdü.

        SELÇUK ÇELİK (SOL BAŞTA- YARALI), MEVLÜT ÇELİK (SOLDAN İKİNCİ), BABA VAHDETTİN ÇELİK (ORTADA) VE ANNE MELEK ÇELİK (SAĞ BAŞTA) (BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA/SAKARYA-İHA)

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        ANNNESİNE, BABASINA VE KARDEŞİNE ATEŞ ETTİ

        ​Olay, saat 22.00 sıralarında Hendek ilçesi Akova Mahallesi Hantek Konutları'nda meydana geldi. Evde, baba Vahdettin, anne Melek ve oğulları Mevlüt ile Selçuk Çelik arasında aile içinde borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı.

        Fotoğraf: AA

        Tartışma büyüyüp sokağa taşarken, Mevlüt Çelik, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla annesi, babası ve kardeşi Selçuk Çelik’e ateş etti. Vahdettin ve Melek Çelik olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Selçuk Çelik ise ağabeyinin tabancasını elinden aldı.

        Fotoğraf: AA

        TABANCAYI AĞABEYİNİN ELİNDEN ALDI

        Selçuk Çelik aynı tabancayla ağabeyine ateş edip öldürürken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        Fotoğraf: AA

        Selçuk Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Fotoğraf: AA

        Olayda yaşamını yitiren aile bireyleri ise yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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