Türkiye'de en fazla görülen meteorolojik afet "şiddetli yağış ve sel" oldu
- Ülkede geçen yıl 332 şiddetli yağış ve sel afeti rapor edilirken ikinci sırada 257 olayla fırtına yer aldı - Geçen yıl şiddetli yağış ve sel, dolu ve yıldırım gibi afetler en fazla haziranda oluştu
Türkiye'de geçen yıl en fazla görülen meteorolojik afet "şiddetli yağış ve sel" olurken 332 olay rapor edildi. Bu afeti 257 olayla "fırtına" izledi.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2019 Yılı Meteorolojik Afet Değerlendirme Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, Türkiye'de geçen yıl 936 meteorolojik karakterli doğa kaynaklı afet yaşandı.
Uzun yıllar dağılımına bakıldığında, 2019'da meydana gelen meteorolojik afet sayısı 1940-2019 periyodunda en yüksek değer oldu.
Geçen yıl en fazla görülen meteorolojik karakterli doğa kaynaklı afet, şiddetli yağış ve sel olarak kayıtlara geçti. 2019 yılı içinde toplam 332 şiddetli yağış ve sel afeti rapor edilirken, ikinci sırada 257 olayla fırtına yer aldı. Geçen yıl gerçekleşen fırtına ve sel ülkenin büyük kısmında görüldü.
Bu dönemde 167 dolu afeti meydana gelirken bu olayın en fazla görüldüğü iller Mersin, Ordu, Eskişehir, Karabük, Antalya, Burdur ve Kastamonu olarak kaydedildi. 2019, kayıt tutulan yıllar içinde en fazla dolu afetinin gözlemlendiği yıl oldu.
Kar afeti ise tüm yıl içinde 44 kez görüldü.
Afetler en fazla yazın yaşanıyor
Meteorolojik afetler geçen yıl en fazla yaz mevsiminde yaşanırken bunu kış mevsimi takip etti.
Geçen yıl en fazla afetin meydana geldiği ay ise haziran olarak belirlendi. Şiddetli yağış ve sel afeti en fazla haziranda, fırtına en fazla ocakta, dolu da haziranda görüldü. Yıldırım afeti de en fazla haziran ve eylülde yaşandı.
2019'da meteorolojik afetler en fazla Antalya, Mersin, Balıkesir, Ordu ve Muğla'da meydana geldi.
En fazla şiddetli yağış/sel afeti ise İzmir, Balıkesir, Muğla, Ordu ve Zonguldak'ta gerçekleşti.
Türkiye'de 2000'li yıllardan itibaren sel olaylarında artışlar yaşandı. Son 10 yıllık dönemde her yıl yaklaşık 100 ve daha fazla sayıda sel gerçekleşti. 2019 yılı, 1940'tan bu zamana kadar sel afetinin en fazla görüldüğü yıl olarak kayıtlara geçti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!