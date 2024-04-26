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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde? - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?

        Türkiye'de 2023 yılı verilerine göre 239,4 milyon metrekare tarım alanı bulunuyor. Peki en çok tarım alanı hangi şehirlerde yer alıyor? İşte ilk 10 şehir...

        Giriş: 26.04.2024 - 15:22 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:22
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        • 1

          769,6 milyon metrekare karasal büyüklüğe sahip Türkiye'de, 2023 yılı verilerine göre 239,4 milyon metrekare tarım alanı var.

        • 2

          Tarımsal veri analizleri yayımlayan Agrimetre'nin verilerine göre; en çok tarım alanın sahip 10 şehir şöyle:

        • 3

          10 - Çorum - 5,4 milyon metrekare

        • 4

          9 - Eskişehir - 5,4 milyon metrekare

        • 5

          8 - Afyon - 5,5 milyon metrekare

        • 6

          7 - Diyarbakır - 5,7 milyon metrekare

        • 7

          6 - Kayseri - 6 milyon metrekare

        • 8

          5 - Yozgat - 6,1 milyon metrekare

        • 9

          4 - Sivas - 7,8 milyon metrekare

        • 10

          3 - Şanlıurfa - 11,2 milyon metrekare

        • 11

          2 - Ankara - 11,6 milyon metrekare

        • 12

          1 - Konya - 18,8 milyon metrekare

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