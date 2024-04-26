Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
Türkiye'de 2023 yılı verilerine göre 239,4 milyon metrekare tarım alanı bulunuyor. Peki en çok tarım alanı hangi şehirlerde yer alıyor? İşte ilk 10 şehir...
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769,6 milyon metrekare karasal büyüklüğe sahip Türkiye'de, 2023 yılı verilerine göre 239,4 milyon metrekare tarım alanı var.
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Tarımsal veri analizleri yayımlayan Agrimetre'nin verilerine göre; en çok tarım alanın sahip 10 şehir şöyle:
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10 - Çorum - 5,4 milyon metrekare
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9 - Eskişehir - 5,4 milyon metrekare
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8 - Afyon - 5,5 milyon metrekare
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7 - Diyarbakır - 5,7 milyon metrekare
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6 - Kayseri - 6 milyon metrekare
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5 - Yozgat - 6,1 milyon metrekare
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4 - Sivas - 7,8 milyon metrekare
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3 - Şanlıurfa - 11,2 milyon metrekare
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2 - Ankara - 11,6 milyon metrekare
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1 - Konya - 18,8 milyon metrekare
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