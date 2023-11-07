Türkiye'de 2002'den bu yana 74 bin 704 organ nakli gerçekleştirildi

REKLAM advertisement1

Sağlık Bakanlığından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın her geçen gün arttığı ve böylece daha fazla hastanın tedavi şansı bulduğu vurgulandı.

Türkiye'de organ ve kornea nakli sayılarındaki artışın umut verici bir tablo çizdiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: "2002'den Kasım 2023'e kadar Türkiye'de gerçekleştirilen toplam organ nakli sayısı 74 bin 704 oldu. Bu nakillerin 52 bin 258'ini böbrek, 20 bin 671'ini karaciğer, 1210'unu kalp, 320'sini akciğer, 198'ini pankreas ve 47'sini ince bağırsak nakilleri oluşturdu. 2010'dan Kasım 2023'e kadar kornea nakilleri ise 37 bin 666 vakaya ulaştı. Bu sayılar, organ nakli bekleyen binlerce hastaya yeni bir hayat şansı sunulduğunu gösteriyor."

REKLAM

Açıklamada, 18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde her bireyin organ bağışında bulunabileceğine işaret edilerek, canlı vericilerin karaciğer ve böbrek bağışı yapabildiği, bağışçıların resmi veya yazılı vasiyetname düzenleyerek ya da yetkilendirilmiş birimlerden organ bağış kartı alarak bağışta bulunabileceği anımsatıldı.

Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sistemi (TODBS) üzerinden kayıt altına alınan bağışların e-Devlet entegrasyonuyla kolaylıkla görüntülenebildiği de belirtilen açıklamada, "Ayrıca, hayattayken organ bağışında bulunmamış kişilerin vefatı halinde, ailelerinin rızası ile organları alınabiliyor. Organ nakli, birçok hastalık için son çare olarak görülüyor. Diyanet İşleri Başkanlığının 1980 tarihli açıklamasında organ naklinin caiz olduğu belirtiliyor" ifadesi kullanıldı.

24 BİNDEN FAZLA HASTA BÖBREK NAKLİ BEKLİYOR

Türkiye'de ilk böbrek naklinin 1968'de, ilk kalp naklinin 1969'da ve ilk başarılı canlı vericili böbrek naklinin 1975'te yapıldığı, Organ Nakli Kanunu'nun 1979'da yürürlüğe girmesiyle bu alandaki çalışmaların daha da hız kazandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kasım 2023 itibarıyla, böbrek nakli bekleyen hasta sayısı 24 bin 449, karaciğer nakli bekleyen hasta sayısı 2 bin 600, kalp nakli bekleyen hasta sayısı 1422, akciğer nakli bekleyen hasta sayısı 204, pankreas nakli bekleyen hasta sayısı 277 ve kornea nakli bekleyen hasta sayısı 4 bin 119'dur.

Organ bağışı ve nakil sayıları her geçen yıl artış gösterirken, beyin ölümü gerçekleşen hastaların ailelerinin onay oranlarında da yükseliş dikkat çekiyor. Organ bağışının önemi ve nakil sayılarındaki artış, Türkiye'nin sağlık alanındaki gelişmelerini ve toplumsal bilincin yükselişini gösteriyor."

Organ bağışının hayat kurtardığı ifade edilen açıklamada Sağlık Bakanlığının herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırdığı belirtildi.