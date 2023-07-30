Türkiye COST katılımlarında zirveyi zorluyor

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Türkiye, 3 bin 84 çalışma grubuyla dikkat çekerken, COST ağ faaliyetlerine 1.113 bireysel katılımla bu alanda en başarılı 5. ülke oldu. 2022 yılında aktarılan bütçe bazında yaklaşık 1,5 Milyon Avro ile COST üyesi 41 ülke arasında en çok bütçe aktarılan 4. ülke olmayı başardı.

Kadın araştırmacıların istatistiğinde yüzde 55’lik bir katılım oranı ile cinsiyet dağılımı açısından yüzde 48 olan COST ortalamasının önemli ölçüde üzerine çıkıldı.

"ULUSLARARASI ARENADA PARLAMAYA DEVA EDECEĞİZ"

Bakan Kacır, uluslararası alanda elde edilen başarıların önemine işaret ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi ışığında uluslararası arenada parlamaya devam edeceğiz. Türkiye, 267 aksiyona katılarak COST’ta en fazla katılım gösteren üçüncü ülke oldu. Ülkemiz, genç araştırmacıların katılım verilerinde de çok başarılı bir performans sergiledi. Genç araştırmacıların programa katılım oranında Türkiye birinci sırada yer aldı. Bu başarılar Türkiye’nin doğru yolda ilerlediğinin göstergesi. Araştırma ve geliştirme ekosistemimizle dünya sahnesinde ön sıralarda olmaya devam edeceğiz. Ülkemiz, bilim ve teknolojide öncü olma hedefiyle COST ağlarındaki etkinliğini sürdürürken, Türkiye Yüzyılında başarılarımızla iz bırakacağız.” ifadelerini kullandı.

BİLİM İNSANLARINA DESTEK SAĞLIYOR

Kuruluş, üyesi olan ülke araştırmacılarının COST Aksiyonu adı verilen uluslararası bilim ve teknoloji platformlarına dahil edilmeleri adına faaliyet gösteriyor. COST, sunduğu ağ destekleriyle bilim insanlarının uluslararası proje gruplarına erişimlerinde ciddi katkılar sağlıyor.