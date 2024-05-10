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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türk boksunun zirvedeki yerini rekor madalyalarla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sağlamlaştıracağını söyledi.

Başarıların 13-14 yıllık bir çalışma sonucunda geldiğini vurgulayan Gözgeç, "Uzun yıllara dayanan sistemli bir çalışmamız var. Çok genç bir takımız. Alt yaş minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olarak gelişim gösteriyoruz. Bu çocuklar bize geldiğinde 11 yaşındaydı. Şu anki olimpiyat takımımızın hepsi bu yaştan itibaren bizimle. Çok büyük bir emek var başarının arkasında. Sporcuların ailelerine, kulüplerine ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. Bu işte hazırlık yaptığımız yerde aşçıdan temizlikçiye kadar herkesin emeği var." ifadelerini kullandı.

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Başarının anahtarını "sistemli çalışma" olarak niteleyen Gözgeç, "Başarılı bir ekol yakalamayı hedeflediğimiz Türk boksunda artık geriye dönüş yok." dedi.

"BÜTÜN ÜLKELER BİZİMLE İKİLİ KAMP İSTİYOR"

Eyüp Gözgeç, Avrupa Şampiyonası’ndan altın madalyayla dönen olimpiyat madalyalı milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli’nin uluslararası otoriteler tarafından Paris 2024'ün favorileri olarak gösterildiğini dile getirdi.

İki milli sporcunun da bütün rakiplerini yendiğini vurgulayan Gözgeç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınırlı bütçeye rağmen dünyanın en iyi yerlerine ikili kamplara gidiyoruz. Şu anda bütün ülkeler bizimle ikili kamp istiyor. Son olarak Güney Kore istedi. Erkek ve kız takımımızın bütün masraflarını karşılamak istiyorlar. Bu çok ciddi bir şey. Şu anda Fransa, İrlanda, İtalya, İngiltere ve Azerbaycan da bizden ikili kamp için randevu istedi. Bazılarını kabul ettik. Bu Türk boksunun geldiği noktayı gösteriyor. Kızlarımız bir ekol oluşturdu. Buse Naz Çakıroğlu rakibinin baskısını bekler, böyle bir stratejisi var. Şimdi onu örnek alıp bu taktiği uyguluyorlar. Busenaz Sürmeneli pres yaparak oynar. Onun da taktiğini benimsiyorlar."

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"ARTIK ALTIN MADALYA SAYISININ KAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Gözgeç, 19-21 Mayıs’ta Tayland’da yapılacak son olimpiyat eleme turnuvasında 2-3 kota daha alacaklarına inandığını dile getirdi.

Şu anda 4 kadın, 3 erkek sporcuyla kota aldıklarını hatırlatan Gözgeç, "Olimpiyatlara gitmekle kalmayacağız. Artık altın madalya sayısının kaç olacağını düşünüyoruz. Paris’te madalya sayımız çok yüksek olur. Hüsran yaşatmayız. Tabii o günkü şartlar ve kura da önemli olacak. Zirvedeki yerimizi sağlamlaştıracağız." diye konuştu.

"ERKEKLERDE DE İYİYİZ"

Erkek boksunda yatırımların meyvelerini aldıklarını ve 13 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandıklarını hatırlatan Gözgeç, şunları kaydetti:

"Erkeklerde çok iyi sporcularımız var. Bazen şanssız kura, bazen formsuzluk oluyordu. Samet Gümüş, Avrupa Oyunları'nda kota aldı ve inanılmaz iyiydi. Avrupa ve dünya şampiyonlarını yendi. Erkeklerde de olimpiyatta madalya almamız hiç sürpriz olmaz. Samet, Avrupa Şampiyonası finalinde olağanüstü oynadı. Teknik bir boksör nasıl olunur gösterdi. Erkek takımımızın da performansından çok memnunuz.” REKLAM "ÜST ÜSTE ALINAN BAŞARILAR BOKSA İLGİYİ KATLADI" Eyüp Gözgeç, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kazanılan madalyalardan sonra boksa olan ilginin gün geçtikte daha da arttığını belirtti. Eskiden Türkiye Şampiyonası'nı 200-300 katılımla yaptıklarını, şimdi ise sayının 800'e kadar yükseldiğini anlatan Gözgeç, "Boksa ciddi bir kalite geldi. Kızlarımız ciddi bir model oldu. Daha sonra 5 kızımız da dünya şampiyonu oldu. Üst üste alınan başarılar boksa ilgiyi katladı. 22 yaş altında zaten hem erkek hem de kadınlarda Avrupa şampiyonuyuz. Biz Avrupa Şampiyonası'na 11 olimpik sporcuyla katılıp 5 madalya aldık ve 3. olduk. Doğal olarak da ilgi artıyor." değerlendirmesinde bulundu. "FENERBAHÇE'YE TEŞEKKÜR, GALATASARAY'A ÇAĞRI Başkan Gözgeç, Fenerbahçe Kulübüne boks branşına verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan 3 sporcunun da Fenerbahçe'nin boksörü olduğunu hatırlatan Gözgeç, şöyle konuştu:

"Türk sporunda Fenerbahçe'nin amatör branşlara çok büyük katkısı var. Ekonomik olarak da ciddi destekleri var. Fenerbahçe boksun lideri. Boksta yüzde 60-70 sporcu kaynağı Fenerbahçe'de. Maaş, malzeme konusunda çok destek veriyorlar. Başkan Ali Koç'a çok teşekkür ederim. Maçlardan önce bizi arayıp sorar. Maç sonu tebrik eder. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden biliyoruz. O da çok önem veriyor. Buradan Galatasaray'a sesleniyorum. Türkiye'nin boksta ilk spor kulübü Galatasaray. 100 yıl önce ilk boks şubesini açan Galatasaray. Dursun Özbek'in ilk başkanlık döneminde görüşmüştük ve tekrar kurmak istemişti ama sonra olmadı. Kendisiyle yine konuşacağız. 100 yıl önce kurulan bir şubeye önem vermeleri lazım." Ankara'da ASKİ Spor Kulübünün de boksa büyük destek verdiğini dile getiren Gözgeç, başkent kulübüne ayrıca teşekkürlerini iletti. En büyük destekçilerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı olduğunu vurgulayan Gözgeç, sözlerini şöyle tamamladı: "Bakanımız Osman Aşkın Bak, Kastamonu Kadı Dağı'ndaki kamp merkezimizi baştan aşağıya yeniliyor. 2010'da orayı aldık ve iyi bir duruma getirdik. Orası Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu çıkardı. Bakan Bey de 'Temelden yeniden yapalım.' dedi. Haziran sonunda alıyoruz. 5 yıldızlı bir kamp merkezi olacak. TOHM'da çok önemli bizim için. Türk sporu için çok iyi bir merkez. Bakanlığımızın sporcu taraması vardı. Çok önemliydi. O projenin devam etmesi lazım. Çocuğun 6-7 yaşında branşı tespit ediliyordu. Spor Toto da bizim sponsorumuz. Bakanlığımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz başarısız olursak burada durmayız. Biz camiamızı mutlu etmeye devam edeceğiz."