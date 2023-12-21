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        Haberler Gündem 3. Sayfa Türkiye bir anne ve 5 çocuğunun ölümünü konuşuyor!

        Türkiye bir anne ve 5 çocuğunun ölümünü konuşuyor!

        Show TV'de hafta içi her gün saat 15.00'te canlı olarak yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı, Şanlıurfa Haliliye'de meydana gelen bir anne ve 5 çocuğunun hayatını kaybettiği olayla ilgili sır perdesini aralıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 20:22 Güncelleme: 21.12.2023 - 20:22
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        Türkiye bir anne ve 5 çocuğunun ölümünü konuşuyor!
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        Olay 6 Mayıs 2023’te meydana geldi, Özlem Çetin’in ailesi kızlarının ve torunlarının cinayete kurban gittiğini, katilin de araçtan atlayarak kurtulan damatları Hasan Çetin olduğunu iddia etti. Stüdyoya gelen aile gözyaşlarına boğulurken, iddiaların odağındaki damat Hasan da canlı yayına katıldı. Hasan eski baldızı Songül, kaynanası Adile ve kayınpederi Cuma ile yüzleşti, hakkındaki iddiaları reddetti.

        "BEN YAPMADIM" DEMESİ AKILLARI KARIŞTIRDI

        Olaydan hemen sonra çekilen görüntülerdeki detay ise dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerdeki Hasan Çetin olay yerinde Kürtçe “Ben yapmadım” diye konuşuyordu. Didem Arslan Yılmaz ne demek istediğini sordu, Hasan Çetin ben o cümleyi değil “Beni kaldırın” diye konuştum dedi. Ortada henüz bir şüphe ya da suçlama yokken baba Hasan Çetin’in evlatları can verirken “Ben yapmadım” demesi akılları karıştırdı.

        BABA HASAN O YOLA NEDEN SAPTI?

        Canlı yayının en hareketli dakikalarından birisi ise olay yeri ile at çiftliği arasındaki güzergahtı. Alınan ifadeler ve Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibinin yaptığı araştırmalar sonucunda bölge drone ile fotoğraflandı ve krokisi çıkarıldı. Bölgedeki her iki at çiftliğinin de olayın meydana geldiği tali yoldan çok farklı noktalarda olduğu ortaya çıktı. Yani Hasan Çetin’in girdiği o yoldan her iki at çiftliğine de gidiş yoktu. Hasan, ben at çiftliğine giderken hep o yolu kullanırım, bildiğim yol en iyi yoldur diye açıklama yaptı. Sözleri bir kez daha şaşırttı.

        Türkiye’nin konuştuğu bu olay ile ilgili Didem Arslan Yılmaz yeni delil ve bilgileri açıklamaya devam edecek! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00'te Show TV'de.

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