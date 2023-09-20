Filenin Sultanları durdurulamıyor... CEV Milletler Ligi ve Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üst üste iki şampiyonuk sevinci yaşayan ve son 20 resmi maçını kazanmayı başararak tarihi bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almak için bu kez Arjantin ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, voleybolseverlerin merakla beklediği Türkiye Arjantin karşılaşması hakkında detaylar...