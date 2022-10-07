Bu sonucun ardından Ay-Yıldızlılar, 17 puanla üçüncü sıraya gerilerken, ABD ise 18 puanla ikinci sıraya tırmandı.

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