Türkiye: 2 - Belarus: 3 | MAÇ SONUCU

Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına hazırlık maçlarıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Alanya'da Kosova U21'i 2-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, Pendik Stadyumu'nda ağırladığı Belarus U21 takmına 3-2 mağlup oldu.

REKLAM advertisement1

Karşılaşmada ilk golü Belarus buldu. Konuk ekip 30'uncu dakikada Myalkovsky'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 43'üncü dakikada Semih Kılıçsoy'un attığı golle ay-yıldızlılar skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda 73'üncü dakikada Tsepenkov'un golüyle Belarus öne geçse de golden hemen sonra 74'üncü dakikada Burak İnce cevap verdi ve skor 2-2 oldu. 87'nci dakikada Belarus'ta tekrardan sahneye çıkan Tsepenkov, takımının 3'üncü kendisinin 2'nci golünü atarak skoru 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Belarus 3-2 galip geldi.

REKLAM Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Seyfettin Alper Yılmaz yönetti. Seyfettin Alper Yılmaz'ın yardımcılıklarını Batuhan Sürüklü ve Batuhan Bıyıklı üstlendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer müsabakayı tribünden takip etti. Galatasaraylı futbolcu Yusuf Demir de Ümit Milli Takım'da forma giyen kardeşi Furkan Demir'i izlemek için Pendik Stadı'na geldi.