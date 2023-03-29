A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.
Maça iyi başlayan Türkiye aradığı golü bulamadı ve mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. Hırvatistan'da goller 20 ve 45+4. dakikada yıldız oyuncu Kovacic'ten geldi.
Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı. Hırvatistan ise puanını 4'e çıkardı.
Türkiye bir sonraki maçını deplasmanda Letonya ile oynayacak.
TFF'DEN HIRVATİSTAN'A PANKARTLI TEŞEKKÜR
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçiliği, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından Hırvatistan'ın Türkiye'ye destek amacıyla yapmış olduğu yardım faaliyetlerine teşekkür amacıyla pankartlar hazırladı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun doğu tribününe asılan pankartlarda "Yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz" ve "Desteğinize ve dostluğunuza minnettarız" yazılı pankartlar asıldı.
Ayrıca, misafir tribününde yer alan Hırvat taraftarlar da bulundukları tribüne, Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma içinde olduklarını anlatmak için üzerinde Türkçe olarak "Sizinleyiz" yazılı bir pankart astı.
ARDA TURAN'A ÖDÜL
Ay-yıldızlı ekibin Hırvatistan ile oynadığı karşılaşması öncesinde, A Milli Takımın eski kaptanlarından Arda Turan'a, milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında yer alması nedeniyle ödül verildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, karşılaşma öncesinde hazırlanan özel formayı ve UEFA tarafından gönderilen hediyeleri, milli formayı 100 kez terleten Arda Turan'a takdim etti.
Arda, 100'ü A Milli olmak üzere farklı yaş kategorilerinde 173 kez ay yıldızlı formayı giydi. 31 gol atan Arda Turan, 35 kez de sahaya kaptan olarak çıktı.
BAKAN KASAPOĞLU KARŞILAŞMAYI DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA İZLEDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ay yıldızlı ekibin Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmayı depremzede çocuklarla izledi.
Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerden Bursa'ya gelen çocuklara birlikte karşılaşmayı tribünden takip etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada milli takım gole yaklaştı. Salih Özcan'ın pasıyla Hırvatistan ceza sahasında topla buluşan Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase vuruşu kaleci Livakovic, sağına uzanıp çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
10. dakikada ay yıldızlı ekip, bir kez daha tehlikeli geldi. Enes Ünal'ın baskısıyla Sutalo'dan kaptığı top Kerem Aktüroğlu'nun önüne kaldı. Kerem'in Hırvat ceza sahasının önünden köşeye gönderdiği şutu, kaleci Livakovic soluna uzanıp kornere çeldi.
20. dakikada Hırvatistan öne geçti. Stanisic sağ kanattan ceza sahasına girdi ve pasını Pasalic'e attı. Pasalic ile Perisic'in paslaşması sonucunda savunmaya da çarpan top Kovacic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun plase şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
45+4. dakikada konuk ekip 2. golünü buldu. İsmail'in orta sahada kaptırdığı topu Modric, sol kanattan bindiren Pasalic'in önüne attı. Pasalic'in ceza sahasında sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak Mert'ten döndü. Boşta kalan topu Kovacic ağlara gönderdi: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Hırvatistan'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
58. dakikada Hırvatistan etkili geldi. Modric'in sağ kanattan altıpas içine yerden sert gönderdiği topa Pasalic ayak koydu. Kaleci Mert iyi bir refleksle meşin yuvarlağı kornere çeldi.
77. dakikada gelişen Hırvatistan atağında sol kanatta topla buluşan Perisic, ceza yayı önündeki Kramaric'e pasını gönderdi. Kramaric'in ayak içiyle çektiği sert şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
90+3. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Arda Güler'den aldığı pasla ceza sahasına giren Cenk Tosun, yakın mesafeden sağ çaprazdan çok sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in kurtarışıyla yükseklik kazandı. Havalanan topa Umut Nayir kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
Hırvatistan karşılaşmayı 2-0 kazandı.