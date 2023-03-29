Türkiye bir sonraki maçını deplasmanda Letonya ile oynayacak.

Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı. Hırvatistan ise puanını 4'e çıkardı.

Maça iyi başlayan Türkiye aradığı golü bulamadı ve mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. Hırvatistan'da goller 20 ve 45+4. dakikada yıldız oyuncu Kovacic'ten geldi.

TFF'DEN HIRVATİSTAN'A PANKARTLI TEŞEKKÜR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçiliği, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından Hırvatistan'ın Türkiye'ye destek amacıyla yapmış olduğu yardım faaliyetlerine teşekkür amacıyla pankartlar hazırladı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun doğu tribününe asılan pankartlarda "Yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz" ve "Desteğinize ve dostluğunuza minnettarız" yazılı pankartlar asıldı.

Ayrıca, misafir tribününde yer alan Hırvat taraftarlar da bulundukları tribüne, Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma içinde olduklarını anlatmak için üzerinde Türkçe olarak "Sizinleyiz" yazılı bir pankart astı.

ARDA TURAN'A ÖDÜL

Ay-yıldızlı ekibin Hırvatistan ile oynadığı karşılaşması öncesinde, A Milli Takımın eski kaptanlarından Arda Turan'a, milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında yer alması nedeniyle ödül verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, karşılaşma öncesinde hazırlanan özel formayı ve UEFA tarafından gönderilen hediyeleri, milli formayı 100 kez terleten Arda Turan'a takdim etti.