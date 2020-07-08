Turkish Cargo, uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısı World Air Cargo Data'nın (WACD) mayıs ayı verilerine göre pazar payını yüzde 5’e yükselterek, tüm dünyada her 20 hava kargodan birini taşıdı.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, küresel ölçekte etkileri hissedilen pandemi sürecinde, global hava kargo pazarı yoğun şekilde etkilenerek ciddi bir daralma yaşadı ve ocak-mayıs ayları arasında yüzde 18 küçüldü.
Turkish Cargo ise bir önceki yılın aynı dönemine göre tonaj kaybı yaşamadı ve uluslararası tedarik zincirinin aksamaması adına global bir köprü vazifesi gördü.
Turkish Cargo, uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısı WACD mayıs ayı verilerine göre pazar payını yüzde 5’e yükselterek, tüm dünyada her 20 hava kargodan birini taşıdı.
Bu süreçte; yüksek tonaj kapasiteli kargo uçakları ile direkt kargo destinasyonu olan 90 noktaya hizmet sağlayan Turkish Cargo, bunun yanı sıra ana marka Türk Hava Yollarının geniş gövdeli yolcu uçaklarıyla; Londra, Moskova, Oslo, Şanghay, Bangkok, Doha, New York ve Kazablanka olmak üzere 60’dan fazla destinasyona hava kargo operasyonu düzenlerken, bu operasyonlarda 32 adet geniş gövdeli yolcu uçağı kullandı.
Turkish Cargo, ilaç ve medikal ekipman taşımalarını tüm dünyaya ulaştırdı.
Global hava kargo operasyonlarının yüksek standartta yapılabilmesi için, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA tarafından oluşturulan; eğitim, değerlendirme ve validasyon süreci sonunda; ‘"CEIV Pharma" sertifikasına sahip olan Turkish Cargo, 1 Şubat-30 Haziran'da 21 bin 547 ton ilaç ve 7 bin tona yakın medikal ekipman taşıması gerçekleştirirken, sadece haziran ayında kargo ve yolcu uçaklarıyla 1100'den fazla sefer düzenledi.
Gıda, yardım malzemesi, maske ile medikal ekipmanların tüm dünyaya ulaşması ve özellikle global ilaç tedarik zincirinin aksamaması için çalışmalarını 7/24 özveriyle sürdüren Turkish Cargo, pandemi süreci boyunca operasyonda görevli çalışanlarına yönelik tüm hijyen önlemlerini alarak, maske dezenfektan temini hususunda ve sosyal mesafeyi koruma adına gerekli çalışmaları yapıp bu önlemleri devam ettiriyor.
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