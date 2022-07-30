Turkish Cargo dünyada ilk 4'e girdi

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Uluslararası Hava Kargo Bilgi Sağlayıcısı World Air Cargo Data’nın (WACD) yayınladığı haziran ayı verilerine göre; hava kargo pazarı yüzde 6,9 oranında daralma gösterirken, Turkish Cargo’nun pazar payı yüzde 4,8 olarak gerçekleşti. Taşıyıcı, bu sonuçla WACD listesinde 4. sıraya yükselirken zirve için kararlılığını gösterdi.

Turkish Cargo’nun performansı ile ilgili açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat “Turkish Cargo’nun sergilediği bu başarı ülkemizi hava kargo sektöründe dünyanın merkezi konumuna taşımak için ne kadar kararlı olduğumuzu gösteriyor. Bununla birlikte, jeopolitik konumumuz ve altyapı imkânlarımız da hava kargo sektöründe ülkemizi daha önemli bir oyuncu konumuna taşıyacak. Böylece 2025 yılında, en iyi 3 hava kargo markasından biri olma hedefimizi planladığımız şekilde gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Doğu Avrupa pazarında, Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu’nun en büyük markalarını geride bırakarak birinci sıraya yükselen Turkish Cargo aynı zamanda dünyada her 5 hava kargodan birini taşıma başarısı gösterdi. Taşıyıcı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satış tonaj bazında yüzde 18 büyüme gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri pazarında 2., Hindistan’da ise 3. sırada yer aldı.

PAZAR PAYINDA REKOR BÜYÜME

Hayata geçirilen stratejiler ile 2010 yılı sonrası hızlı bir büyüme çağına giren Turkish Cargo, küresel hava kargo sektörünün zor bir dönemden geçtiği pandemi döneminde de pozitif ayrışarak yükselişini sürdürdü. Hava kargo markası 2010 yılında IATA verilerine göre; dünyada 33. sırada yer alırken 2017 yılında WorldACD verilerine göre yüzde 3,2 pazar payı ile 10. sırada, 2022 yılının haziran ayı datalarına göre ise 4,8 pazar payı ile 4. sırada yer aldı.

Yolcu uçuş ağında olduğu gibi kargo uçuş ağında da dünyada en fazla uluslararası noktaya uçan Turkish Cargo, 2017 yılında 73 direkt noktaya uçarken güncel direkt kargo nokta sayısı yüzde 36,98 artışla 100’e ulaştı. Milli taşıyıcı, 2025 yılına kadar bu alanda daha da gelişmeyi ve 120 direkt kargo destinasyonuna hizmet vermeyi planlıyor.

TONAJ HACMİ YÜZDE 59 YÜKSELDİ

Taşıdığı kargo miktarı da uçuş ağı ve filosuyla benzer şekilde artan Turkish Cargo’nun, 2021 yılındaki tonaj hacmi 2017 yılına oranla yüzde 59,43 artarak 1,8 milyon ton olarak gerçekleşti.

Global taşıyıcı marka, 2025 yılında küresel ölçekte 3,5 Milyar ABD Doları gelir ve 2 Milyar ABD Doları değerinde lojistik ekosisteme ulaşarak hizmet kalitesi bakımından ilk 3 ve en iyi 3 hava kargo taşıyıcısından biri olmayı hedefliyor.

Dünyanın en hızlı gelişen hava kargo markalarından biri olan Turkish Cargo, geniş hizmet yelpazesini ve operasyonel kabiliyetlerini Türkiye’nin eşsiz coğrafi avantajlarıyla birleştirerek başarı çıtasını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor.