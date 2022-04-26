Türkevi'nde 'barış' iftarı

AA

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, ev sahipliğinde Türkevi'nde düzenlenen programda, ramazanda Müslüman, Yahudi ve Hristiyan toplumu üyelerinin aynı çatı altında ve aynı masa etrafında "barış" için bir araya geldiğini belirterek, bu iftarın örnek teşkil etmesini diledi.

Özgür, Hristiyanlar ve Yahudilerin bu yıl ramazan ile aynı döneme denk gelen Paskalya ve Hamursuz bayramlarını da kutladı.

New York'taki Yahudi toplumu temsilcisi Haham Joseph Potasnik ise bu kadar ayrışmanın yaşandığı bir dönemde farklı toplum ve dinlerin mensuplarını bir araya getiren Başkonsolos Reyhan Özgür'e teşekkür ettiğini söyledi.