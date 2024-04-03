Türker İnanoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu Özdemir: Elbet buluşacağız yine bir gün

Zeynep İnanoğlu Özdemir; "Seni çok seviyorum her halinle. Çok özleyeceğim. Hep kalbimde taşıyacağım. Yalnız kaldığımda konuşacağız usul usul. Elbette buluşacağız yine bir gün. Canım babam. Canım babam" dedi.