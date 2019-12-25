Turkcell yerli e-posta servisi geliştirdi

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Turkcell, yerli e-posta platformu YaaniMail’i kullanıma sunduğunu duyurdu. Hem kurumsal hem bireysel kullanıcılar için başlatılan YaaniMail'in, Turkcell’in Ar-Ge departmanındaki mühendisler tarafından geliştirildiği açıklandı.
@yaani.com uzantısıyla hizmet verecek olan platformun, küresel rakiplere yerli alternatif sunduğu bildirildi. Öte yandan, YaaniMail kullanıcılarının bilgisinin Turkcell’in veri merkezlerinde depolanacağı kaydedildi.
Turkcell'den yapılan açıklamada, bir yıl içinde 2 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen YaaniMail, hem e-posta hem takvim özelliklerini bir arada sunacak.
Hizmete yeni girmesi sayesinde ad-soyad ile e-posta adresi alınabilen platformun mobil uygulamasının, Turkcell abonelerinin internet paketinden harcamadan kullanılabileceği aktarıldı. Kurumsal kullanıcılarına Türk Lirası ile lisans almanın yanı sıra kendi alan adları ile hizmet imkanı sağlayan YaaniMail’de 7 gün 24 saat Türkçe destek veriliyor.
'DİJİTAL SERVİSLER KULLANILDIKÇA BÜYÜYOR'
Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Ülkeler kadar kurumlar ve kişilerin de datalarına sahip çıkmasını istiyoruz. Bu anlamda, geliştirilen servislerin kullanılmasının da önemi büyük. Türk halkının bu uygulamalara sahip çıkmasını, iyileştirilmesi gereken yerler konusunda bizi uyarmalarını bekliyoruz. Bu servisler kullanıldıkça gelişiyor ve büyüyor. Türkiye’den global ölçekte teknoloji markaları çıkmasını istiyorsak bu uygulamaları kullanmamız da kritik önem taşıyor" dedi.
Verilen bilgiye göre, YaaniMail, Turkcell’in bulut depolama platformu Lifebox ve doğrulama servisi Hızlı Giriş ile entegre çalışacak.
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