25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turkcell, koronavirüs kaynaklı yaşanan volatiliteden yatırımcıların korunması ve sermaye piyasalarında işlem gören varlıkların gösterge değerlerinin desteklenmesi amacıyla azami fon tutarının 450 milyon liraya çıkarılmasına karar verdi.
KAP'ta yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz yönetim kurulu 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihli toplantılarında, SPK'nın 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerimiz, New York Borsası'nda (NYSE) işlem gören Amerikan Depo Sertifikalarımız (ADR) ve şirket eurobondlarının geri alımında kullanılmak üzere azami fon tutarının 300 milyon lira olmasına karar vermişti.
Yönetim kurulu bu defa, SPK'nın 23 Mart'ta yaptığı duyuruyu da dikkate alarak son dönemde piyasalarda özellikle Kovid-19 virüsü kaynaklı yaşanan volatiliteden yatırımcılarımızın korunması ve sermaye piyasalarında işlem gören varlıklarımızın gösterge değerlerinin desteklenmesi amacıyla azami fon tutarının 450 milyon liraya artırılmasına karar vermiştir."
900 MİLYON LİRALIK İHRAÇ
Bunun yanında Turkcell , bağlı ortaklıkları Superonline ve Kule Hizmet ve İşletmecilik'in toplam 900 milyon lira değerinde borçlanma aracı ihraç etmesine karar verdi.
Nitelikli yatırımcılara yapılacak ihraçlar kapsamında Superonline 600 milyon liraya kadar 12 aya kadar vadeli, Kule
izmet ve İşletmecilik 300 milyon liraya kadar 12 aya kadar vadeli sukuk ihraç edecek.
Şirketin dün akşam yaptığı KAP açıklamasına göre ihraçlar için SPK'ya başvuru yapıldı.
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