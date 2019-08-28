28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turkcell, evlere fiber hızında mobil internet sunmak için geliştirdiği Superbox çözümünü Türkiye genelinde yaygınlaştırmak için harekete geçti.
Şirketten yapılan açıklamaya göre fiber altyapının olmadığı lokasyonlarda sunulan ve 4.5G şebekesi üzerinden 375 Mbps’ye varan hızlarda internet hizmeti verebilen Superbox, kabloya ihtiyaç duymuyor ve elektrik olan her yerde kullanılabiliyor.
Verilen bilgiye göre son 4 ayda yüzde 165’ten fazla artışla 100 bin yeni kullanıcıyla buluşan Superbox’ın müşteri sayısı ise toplamda 150 bini geçti.
Turkcell’den yapılan açıklamaya göre fiber hızında ev interneti sunan Superbox’ın yaygınlaştırmak için yeni bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya kapsamında Superbox ile 10 Mbps’ye kadar sınırsız internet 129 TL’den sunulacak.
BAKIR YERİNE MOBİL İLE ULAŞIYOR
Taşınabilir özelliğiyle evlerin yanı sıra işyerlerinde, yazlıklarda ya da elektrik prizinin olduğu her yerde kullanılabilen Superbox ile ilgili bilgi veren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Fiber altyapı ile ulaşılamayan evlere bakır teknolojiyle internet götürmek yerine, özel olarak geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojik çözümümüz Superbox ile fiber hızında mobil internet sunuyoruz. Türkiye’de bir ilk olan bu teknolojiyle ev internetinin tanımını da değiştirmiş olduk” dedi.
‘AYRI AYRI YAPARSAK 15 MİLYAR DOLARI BULUR’
Türkiye’nin dijitalleşme hedeflerine erişmesi için ülkenin her köşesine yüksek hızda fiber internetin götürülmesi gerektiğine dikkat çeken Murat Erkan, şunları söyledi:
“Bunun için de toplam fiber yatırımları kritik role sahip. Turkcell olarak yıllardır ortak altyapı konusunun önemini her fırsatta dile getiriyoruz. Ülkemizde yaklaşık 20 milyon hane var. Şu anda fiberin ulaştığı hane sayısı ise yaklaşık 5 milyon. Acilen 15 milyon haneye daha fiber ulaştırmamız gerekiyor. Sektördeki tüm oyuncuların sahip oldukları fiber altyapıları paylaşarak bundan sonra yapacakları altyapı yatırımını ortak yapması gerekiyor. Bu altyapıları bizlerin ayrı ayrı yatırım yaparak tamamlamasının maliyeti 13-15 milyar dolar olur. Bu da ülke kaynaklarının israfı demek. Halbuki hem mevcut altyapıyı paylaşıp hem de bundan sonraki yatırımları beraber yaparsak bunun maliyeti 2-2.5 milyar dolar olur. Bu sayede hem insanımız hem de ülkemiz kazanır.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!