Turkcell Süper Kupa maçı için Riyad'da stadyum tanıtım toplantısı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) delegasyonu ve yayıncı kuruluş A Spor yetkilileri, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadı'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı için stadyumda Suudi yetkililerle tanıtım toplantısına katıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yetkilileri, stadyum yönetimi, yerel yayıncı kuruluş Alamiya şirket yetkilileri ile yapılan tanıtım toplantısında, organizasyonla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

TFF'nin Turkcell Süper Kupa maçında görev alacak ilgili departman yetkilileri, organizasyonun sağlıklı şekilde gerçekleştirilebilmesi için kendi alanlarıyla ilgili gerekli kontrolleri gerçekleştirdi ve maçın koordinasyonuyla ilgili Suudi Arabistanlı yetkililerle ortak çalışma kararı alındı.