Turkcell, normalleşme süreci kapsamında küçük esnafın ihtiyacına yönelik olarak hazırladığı destek paketini kullanıma sundu. Esnafa özel can suyu desteği kapsamında Turkcell, Covid-19 salgınından sonra iş yerine geri dönen restoran, kafe, kuaför, taksi durağı gibi küçük işletmelerin ilk üç ay boyunca sabit internetini karşılıyor.
Esnafın iletişim ihtiyaçlarına yönelik olarak Turkcell, sunduğu internet hediyelerinin yanında, kendi müşterilerine mesajla kampanyalarını duyurmak isteyen esnafa da Mesaj Üssü servisinden aldığı SMS adedi kadar SMS’i de ekleyerek ikiye katlayacak. "Turkcell'den Esnafa Can Suyu" kampanyası kapsamında aynı zamanda Turkcell’in Mesaj Üssü servisine ilk defa abone olan iş yerlerine 500 SMS de hediye edilecek.
‘SABİT VE MOBİL İNTERNET İLE TOPLU SMS’
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şunları söyledi:
“Ülkemizin can damarı esnafımızı bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla kendilerine özel can suyu destek paketi sunuyoruz. Yaşadığımız bu süreçten en fazla etkilenen esnafımıza yönelik destek paketimizi, onların sesine kulak vererek hazırladık. Sosyal mesafenin korunması için kapatılan küçük işletmelerimize yönelik destek paketimiz ile esnafımızın bu zor zamanında da yanında olmayı amaçlıyoruz. Hizmet sektörümüzün normalleşmesine katkı sağlayacağını umduğumuz telekomünikasyon faydalarımızı sabit internet, mobil internet ve toplu SMS olmak üzere destek paketimize ekledik. Öncelikli olarak esnafımızın ilk üç aylık sabit internetini biz karşılıyoruz. Bununla birlikte mobil internet hediyelerimizle de destek olmayı amaçlıyoruz. Tüm bunların yanı sıra müşterilerine SMS göndermek isteyen esnafımızın da SMS adedini ücretsiz olarak ikiye katlıyoruz."
Verilen bilgiye göre kurumsal hat kullanan Turkcell’li esnafın 31 Ağustos 2020 tarihine kadar başvurabileceği destek paketi içinDijital Operatör uygulamasından da talep oluşturulabilecek.
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