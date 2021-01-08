Facebook bünyesindeki anlık iletişim platformu WhatsApp’ın tepki çeken yeni gizlilik ilkelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Turkcell anlık iletişim platformu BiP’i 7 Ocak’ta 100 bin kişinin cep telefonlarına yüklediğini duyurdu.
Dünyanın 192 ülkesinde kullanıcısı olan mesajlaşma, HD sesli ve görüntülü arama özellikleri sunan BiP’teki verilerin yüksek güvenlikli şifreleme ile korunduğunu söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yerli iletişim uygulaması BiP’in Türkiye’nin verisini Türkiye’de tuttuğunu ifade etti.
Erkan, “Günümüzde kullanıcıların en çok önem verdiği konuların başında kişisel verilerinin güvenliği geliyor. Turkcell olarak bugüne kadar tüm teknolojik altyapımızı ve bilgi birikimimizi müşterilerimizin güvenliğini sağlamak için kullandık. Bugün BiP üzerinden gelen tüm verileri, Türkiye’deki veri merkezlerimizde güvenle saklıyoruz” dedi.
Murat Erkan, “BiP’in birçok özelliğini global rakiplerimizden önce kullanıma sunmuş olmanın da gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP’e yeni yetenekler eklemeyi sürdürerek kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmaya ve güvenli iletişim sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Mobil cihazların yanı sıra uzun süredir internet tarayıcıları üzerinden bilgisayarlarla sesli ve görüntülü görüşme imkânı sunan BiP, yeni masaüstü uygulaması ile artık tarayıcı bağımsız olarak da çalışıyor. Tüm PC ve Mac bilgisayarlara indirilerek kurulabilen BiP Web masaüstü uygulaması ile kullanılar cep telefonları yanlarında olmasa bile iletişimlerini sürdürülebiliyor.
AYLIK 10 MİLYON AKTİF KULLANICISI VAR
BiP’teki kaybolan mesaj özelliği ile ise gönderilen mesajlar seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor ve belirlenen süre dolunca otomatik olarak siliniyor. Bunların yanısıra BiP uygulaması ile banka hesap bilgilerine gerek duymadan, sadece telefon numarası ile para transferi yapılabiliyor.
Turkcell tarafından verilen bilgiye göre kullanıcılar 2020’de BiP üzerinden yaklaşık 140 milyar mesaj gönderdi. BiP üzerinden yapılan görüşmelerin toplamı da 2,. milyar dakikaya ulaştı. Yıl boyunca 150 milyon dakikayı bulan görüntülü görüşmenin yapıldığı BiP’in aylık 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor. BiP’in indirilme sayısı ise şu ana kadar 52 milyonu aştı.
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