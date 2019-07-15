15 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turkcell, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde, şehit yakınları ve gaziler için yeni bir destek kampanyası başlattı. Bu yeni kampanya kapsamında Turkcell’li olan tüm şehit eş ve çocukları ile gazilerin 15 Temmuz’dan itibaren 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kapsayacak şekilde iki aylık tarife ücretini Turkcell karşılayacak.
Şirket olarak her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarının altını çizen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yeni destek kampanyalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Tarihimizin en büyük ihanet hareketinin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesinde en hızlı hareket eden şirketlerden birisi olarak ülkemize, demokrasiye ve birbirimize bağlılığımızı açıkça ortaya koymuştuk. Bu bağlamda ülkesine ve demokrasisine sahip çıkan halkımızın birbirleriyle haberleşmesi için ‘Acil Durum Paketi’ hazırlamıştık. Aradan geçen sürede Türkiye’nin Turkcell’i olarak, ülkemize her alanda değer katmak ve insanımıza layık olduğu hizmeti sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Bu vesileyle ülkemiz için can veren tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle bir kez daha anıyoruz.”
Şirketten yapılan açıklamada, şehit eş ve çocuklarıyla, gazileri kapsayan Turkcell Sosyal Destek Kampanyası ile faturalı tüm tarifelerde yüzde 25 indirim ve faturasız tüm tarifelerin paketlerinde yüzde 25 daha fazla kullanım sunuluyor. Bu kampanyadan yararlanmak için ilgili durumları gösterir rapor veya kimlik ile başvurmak gerekiyor.
MEYDANLARDA ÜCRETSİZ WI-FI
Turkcell ayrıca Demokrasi ve Şehitleri Anma Programlarına katılacak vatandaşlarla dayanışma amacıyla, Türkiye’nin pek çok ilindeki etkinlik alanlarında ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağlayacağını duyurdu.
Buna göre 15 Temmuz 2019 saat 00.00’dan 16 Temmuz 2019 sabahına kadar sunulacak olan hizmetten yararlanmak isteyenlerin, cihazlarında Turkcell Wi-Fi bağlantı ismini seçmeleri yeterli olacak.
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