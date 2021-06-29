Rol aldığı 222 film ile dünyanın 'En çok film çeviren kadın oyuncusu' unvanına sahip olan Türkan Şoray, dün 76. yaşını kutladı. Ünlü isimler de usta oyuncunun doğum gününü yaptığı paylaşımlarla kutladı.
Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ile birlikte rol aldıkları filmden bir kareyi Instagram'dan paylaştı. Bu gönderisi ile 76 yaşına basan Şoray'ın doğum gününü kutlayan usta oyuncu, "Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçak gönüllüdür ki... Çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir... Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı ve kendisinin bugün doğum günü... Nice mutlu yaşlara..." ifadelerini kullandı.
Fatma Girik ve menajeri Bircan Usallı Silan da Instagram'dan yayınladıkları video ile usta oyuncu Türkan Şoray'ın doğum gününü kutladı. Girik ile birlikte çekilen gönderisini yayınlayan Silan, "Doğum günün kutlu olsun Türkan'ım... İyi ki doğdun, o güzel kalbin ve yüzünle ülkemin iftiharı, benim ise can dostum oldun... Nazo ve Figen gibi kandan olmasa da candan ablam oldun..." şeklinde konuştu.
Hülya Koçyiğit de usta oyuncunun doğum gününde, "Benim canım Türkan'ım, yılların dostluğuna selam olsun. İyi ki doğmuşsun arkadaşım" mesajını yayınladı.
Şoray, gelen mesajların ardından Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, "Tüm sevdiklerim, sevenlerim, gönül bağı ile bağlı olduklarım... Sizler... Yağmur’um, kardeşlerim , canım meslektaşlarım, yakın dostlarım, doğum günümde bana gönderdiğiniz sevgi dolu mesajlara ve çiçeklere bütün kalbimle teşekkür ederim... Yakın ilginiz beni çok mutlu etti. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum..." ifadelerini kullandı.
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