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Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ile birlikte rol aldıkları filmden bir kareyi Instagram'dan paylaştı. Bu gönderisi ile 76 yaşına basan Şoray'ın doğum gününü kutlayan Arkın, "Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçak gönüllüdür ki... Çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir... Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı ve kendisinin bugün doğum günü... Nice mutlu yaşlara..." ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ DOĞDUN"

Fatma Girik ve menajeri Bircan Usallı Silan da Instagram'dan yayınladıkları video ile usta oyuncu Türkan Şoray'ın doğum gününü kutladı. Girik ile birlikte çekilen gönderisini yayınlayan Silan, "Doğum günün kutlu olsun Türkan'ım... İyi ki doğdun, o güzel kalbin ve yüzünle ülkemin iftiharı, benim ise can dostum oldun... Nazo ve Figen gibi kandan olmasa da candan ablam oldun..." şeklinde konuştu.

"BEN DE SİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Bircan Usallı Silan'ın bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Türkan Şoray da yakın arkadaşlarına, "Canım Fatma, canım Bircan... Ben de sizi çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.

"YILLARIN DOSTLUĞU"

Hülya Koçyiğit de usta oyuncunun doğum gününde, "Benim canım Türkan'ım, yılların dostluğuna selam olsun. İyi ki doğmuşsun arkadaşım" mesajını yayınladı.