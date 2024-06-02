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        Haberler Magazin Türkan Şoray: Âşık olmak istiyorum - Magazin haberleri

        Türkan Şoray: Âşık olmak istiyorum

        Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Türkan Şoray, Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında söyleşiye katıldı. Gençlere tavsiyelerde bulunan Şoray, samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 14:15 Güncelleme: 02.06.2024 - 14:21
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        "Âşık olmak istiyorum"
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        Türkan Şoray, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Bursa ayağında Bursalı sevenlerle buluştu.

        Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren söyleşide Türkan Şoray, Bursa'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Sevenleriyle buluşmasında dolayı heyecanlı olduğunu anlatan Şoray, Uludağ'da çok sayıda film çektiklerini söyledi.

        "SİNEMADAN TEKLİF GELİNCE EĞİTİMİM YARIM KALDI"

        Ayrıca gençlere tavsiyelerde bulunan Türkan Şoray, kitap okumalarını ve kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde de bulundu.

        Eğitimini tamamlayamadığı için kendisini hep eksik gördüğünü anlatan Şoray, şunları kaydetti; "Sinema, bana bir diploma verdi. Seyircilerim bana bir diploma verdi. 'Neden eğitimini tamamlamadınız?' diye sorabilirsiniz. Okula gidiyordum ve okulu, öğretmenlerimi çok seviyordum, onlar beni çok seviyorlardı. Çok çalışkan bir talebe değildim yaşlı bir dedem ve babannemle yaşıyordum. Annemle babam ayrılmışlardı. Ben derslerimi kendi kendime çalışıyordum ama notlarım çok iyi geliyordu. Bir gün okula giderken annemin kaldığı evde ev sahibimizin kızı sinemacıymış, oradan teklif gelince benim eğitimim yarım kaldı."

        "ÂŞIK OLMAK İSTİYORUM"

        Usta oyuncu, doyumsuz bir hale geldiğini belirterek; "Dünyadaki bütün kitapları okumak istiyorum. 10 lisan öğrenmek istiyorum. Piyano çalmak istiyorum. Ondan sonra âşık olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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        #Türkan Şoray

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