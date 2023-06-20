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Türkan Sabancı'dan toplantıyı gizlice kayda aldığı iddia edilen hemşireye suç duyurusu

İş insanı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı, sağlık durumuyla ilgili doktorlarla yaptığı toplantıyı gizlice kayda alan hemşire hakkında suç duyurusnda bulundu.

Giriş: 20.06.2023 - 12:03 | Güncelleme: ABONE OL
Türkan Sabancı'dan toplantıyı gizlice kayda aldığı iddia edilen hemşireye suç duyurusu
DHA

2004 yılında hayatını kaybeden iş insanı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı, kendisi ve oğlunun sağlık durumuyla ilgili doktorlarla konutunda yaptığı özel toplantıyı gizlice kayda aldığı iddia edilen hemşireden şikayetçi oldu.

İddiaya göre hemşire Mukaddes S., Sabancılar'ın konutunda hemşire olarak çalışıyordu. Türkan Sabancı ve oğlu Ömer Metin Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili doktorların bulunduğu sınırlı sayıda kişinin 6 Aralık 2022'de konutta düzenlenen toplantıya Mukaddes S. de hemşire olması nedeniyle çağrıldı. Ancak hemşire Mukaddes S. katılımcıların rızası olmadan gizli bir şekilde toplantıyı cep telefonuyla kayda aldı. Hemşirenin konuşmaları kayda aldığı toplantıdakiler tarafından fark edilmesi üzerine tutanak tutuldu.

İŞ AKDİ SONLANDIRILDI

Bunun üzerine Türkan Sabancı avukatı aracılığıyla hemşire Mukaddes S. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Türkan Sabancı ve oğlu Ömer Metin Sabancı'nın sağlık bilgilerinin gizli tutulduğu, toplantının kayda alınmasının doğruluk ve bağlılığa aykırı davranış teşkil ettiği için hemşire Mukaddes S'nin iş akdinin sonlandırıldığı kaydedildi. Hemşire Mukaddes S'nin TCK'nin 133/2. madde uyarınca "Kişiler arasındaki konuşmaların rıza olmadan kayda alınması" suçundan hakkında dava açılarak cezalandırılması talep edildi. Şikayet üzerine savcılık, hemşire Mukaddes S. hakkında soruşturma başlattı.

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