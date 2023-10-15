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        Haberler Dünya Türk-Yunan heyetleri bir araya gelecek

        Türk-Yunan heyetleri bir araya gelecek

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk ve Yunan heyetleri Ortak Eylem Planı Toplantısı ve Siyasi İstişareler için 16-17 Ekim'de Atina'da bir araya gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 12:44 Güncelleme: 15.10.2023 - 12:44
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        Türk-Yunan heyetleri bir araya gelecek
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        Türkiye ile Yunanistan arasında Ortak Eylem Planı Toplantısı ve Siyasi İstişareler, sırasıyla 16-17 Ekim'de Atina'da yapılacak.

        Türkiye ve Yunanistan arasında Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragogiannis başkanlığındaki heyetler 16 Ekim 2023 tarihinde Atina'da bir toplantı gerçekleştirecek.

        Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Toplantıda, ikili ticari, ekonomi, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, çevre ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı’nda, 22 Mart 2023 tarihinde Ankara’da yapılan son toplantıdan bu yana kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi ve sürece dahil edilebilecek yeni işbirliği sahalarının istişare edilmesi, ayrıca sürecin geleceği hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir.

        Öte yandan, 17 Ekim 2023 tarihinde de, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandra Papadopoulou başkanlığındaki heyetler arasında Atina’da görüşmeler gerçekleştirilecektir.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

        Siyasi istişarelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır."

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        #türkiye
        #yunanistan
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