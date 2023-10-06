Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi

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Teknoloji şirketi Google, kadın çalışanlarına eşitsiz ücret politikası benimsediği iddiaları ile yeniden gündeme geldi.

2018'de, Google'ın 20 bin çalışanının cinsel taciz ve eşitsiz ücret skandallarının ardından kadınlar için daha güvenli, daha adil bir iş yeri talebiyle dünya çapında iş bırakma eylemi düzenlemişti.

Fakat, bu eylemler sonucunda birçok çalışan ABD'li şirket tarafından çeşitli misillemelere maruz kaldığını belirten açıklamalarda bulunmuştu. Ayrıca, Google'ın eylemlere rağmen maaş politikasında kadın-erkek eşitliliğini tam olarak sağlamadığı belirtiliyor.

Her ne kadar Google, çalışanları ile anlaşmazlıkları çözmek için tahkim yolunu seçse de, şirketin üst düzey kadın çalışanlarından biri konuyu mahkemeye taşımış durumda.

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Google'a karşı ücret ayrımcılığı davasının, şirketin zorunlu tahkimi sona erdirmesinden bu yana ilk kez 10 Ekim'de New York'ta görülmesi planlanıyor.

TÜRK YÖNETİCİ KONUYU MAHKEMEYE TAŞIDI

Google'ın bulut biriminde yönetici olan Ülkü Rowe, kendisinin eşit veya daha az vasıflı erkeklerden daha düşük seviye ve maaşla işe alındığını ve şikayet ettiğinde Google'ın misilleme yaparak terfi fırsatlarını reddettiğini ve hatta rütbesini düşürdüğü iddiasını mahkemeye taşıdı.

Türk yönetici Ülkü Rowe'nın şirket aleyhine başlattığı dava sürecinde eğer son dakikada taraflar arasında bir uzlaşma sağlanmazsa, duruşma, teknoloji devinin yöneticilerin maaşlarını nasıl belirlediğine ve uzun süredir bu ayrıntıları halktan gizlemeye çalışan şirkette kimin ilerleyeceğine nasıl karar verildiğine dair ayrıntılı bilgiler kamuoyuna açıklanacak.

Rowe'nın açtığı davada Google Cloud'un CTO'su Will Grannis ve eski başkanı Tariq Shaukat'in de ifade vermesi bekleniyor.

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JP MORGAN'DAN TRANSFER EDİLDİ

Google, JP Morgan Chase'in eski CTO'su olan Rowe'u 2017 yılında Google Cloud'da finansal hizmetlerden sorumlu teknik direktör olarak işe aldı. Davaya ilişkin dosyalara göre, Rowe teknik direktör rolleri için işe alınan 17 kişi arasında tek kadındı.

İki yıllık bir süre boyunca, Rowe da dahil olmak üzere bazı isimler Google'ın dahili hiyerarşisinde 8'inci seviyeye getirildi, diğerleri ise başkan yardımcısının bir basamak altında olan 9'uncu seviyede işe alındı.

Ülkü Rowe

Rowe, hiyerarşi seviyesinin altında kaldığına dair endişelerini dile getirdiğinde ise, bir işe alım yöneticisinin kendisine, yanlış bir şekilde bu rollerdeki herkesin daha alt seviyede işe alındığını ve Google Cloud'dan sonra finansal hizmetler grubuna liderlik eden Başkan Yardımcısı pozisyonuna terfi ettirileceğini söylediğini iddia ediliyor.

Mahkeme dosyalarına göre, iki seviye arasındaki tazminat farkı ona yılda yüzbinlerce doları buluyor.

MİSİLLEMEYE MARUZ BIRAKILDI

Rowe, yöneticilerinden birinin kendisini toplantılardan, e-posta listelerinden ve erkek meslektaşlarının davet edildiği saha dışındaki ekiplerden hariç tuttuğunu iddia ediyor.

Ülkü Rowe, kendisine vaat edilen Başkan Yardımcısı pozisyonu açıldığında yöneticinin onu bu pozisyon için başlangıçta düşünmediğini söylerken, Google Cloud'un CTO'sunun ise kendisine en nitelikli aday olduğunu ayrıca söylediğini iddia ediyor.

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Rowe, ayrımcılığa uğradığından şikayet ettikten sonra, yöneticilerin onun rütbesini düşürerek ve daha sonra başka bir Başkan Yardımcısı pozisyonuna ilgi duyduğunu ifade ettiğinde de onunla görüşme yapmayı reddederek misilleme yapıldığı öne sürüyor.

Google sözcüsü Courtenay Mencini ise, şirketin Rowe'un şikayetlerini kapsamlı bir şekilde araştırdığını ancak bunlara dayanak bulamadığını söyledi.

Mencini, "Google çalışanlarına kim olduklarına göre değil yaptıkları işe göre ödeme yapıyoruz" dedi.. Mencini, Google'ın yıllık ücret eşitliği analizi yaptığını ve buna göre ayarlamaların hayata geçirildiğini, ancak bu bilgilere halkın değil yalnızca personelin erişebildiğini ifade etti.

FULLBRIGHT BURSU İLE ABD'YE GİTTİ

Lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlayan Ülkü Rowe, lisans diplomasını ise Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünden aldı.

Rowe, yüksek lisansını ise ABD'de University of Illinois Urbana-Champaign'de Fullbright bursu ile yine bilgisayar mühendisliği alanında yaptı.

Ülkü Rowe, Google'dan önce UBS, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan Chase & Co. gibi kurumlar çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

Türk iş kadını Rowe, CapitalG, Federal Reserve Bank of New York'ta danışmanlık görevlerinin yanı sıra, Fulbright Association ve Turkish Philanthropy Funds gibi kuruşlarda da yönetim kurullarında yer aldı.