Türk yıldızları Seul'de

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Murat Yıldırım, Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Aziz"deki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" olarak aday gösterildi. Kadınlarda ise; Ebru Şahin ve Burcu Biricik, "En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde yer aldı.

Tören, 22 Eylül tarihinde Güney Kore’nin başkenti Seul’de gerçekleşecek. Türk oyuncuların ön plana çıkacağı ödül töreni, şimdiden sosyal medyanın çok konuşulan konuları arasında yer aldı.