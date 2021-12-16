"İNŞALLAH SON DAKİKADA HEP GÜZEL ŞEYLER OLUR"

"Hayatımda birçok şey son dakikada oldu." diyen Yıldırım, "Ramo'yu da son dakikada kabul ettim. İnşallah son dakikada hep güzel şeyler olur." şeklinde konuştu.

'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' ödülünü kadınlara ihtafen alan Murat Yıldırım, "Ablam bugün Londra'da parkta otururken yanına iki dakika sonra polis gelip, 'Canınız neden sıkkın?' diye soruyor. Oradaki insanlar onun bile farkına varabiliyor. O yüzden ülkemizde de artık bu konuyu aşalım. Her gün bu konuyla ilgili bir sürü haber enerjimizi aşağıya çekiyor ve canımızı sıkıyor. Bazen haberleri açmaya korkuyorum." ifadelerini kullandı.