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Murat Yıldırım: Iman Elbani gerçekten melek gibi bir insan!

Murat Yıldırım: Gerçekten melek gibi bir insan!

'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görülen Murat Yıldırım, rol aldığı diziyle ilgili, "Biraz yoğun çalışıyoruz ama değiyor. Beni cezbeden 'Aziz'in hikayesi oldu" dedi. SHOW TV'nin sevilen dizisi "Aziz"e dahil olan eşi Iman Elbani'nin diziden elde edeceği geliri kimsesiz çocuklara bağışlamasıyla alakalı da konuşan ünlü oyuncu, "Gerçekten melek gibi bir insan, öyle tercih etti" ifadelerini kullandı

16.12.2021 - 08:26 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; '5. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri', önceki akşam sahiplerini buldu. Organizasyonun sunuculuğunu Tuğba Özay ile Şenol İpek üstlendi.

    SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aziz'in çekimleri nedeniyle törene son anda yetişen Murat Yıldırım (42), muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

  • "İNŞALLAH SON DAKİKADA HEP GÜZEL ŞEYLER OLUR"

    "Hayatımda birçok şey son dakikada oldu." diyen Yıldırım, "Ramo'yu da son dakikada kabul ettim. İnşallah son dakikada hep güzel şeyler olur." şeklinde konuştu.

    'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' ödülünü kadınlara ihtafen alan Murat Yıldırım, "Ablam bugün Londra'da parkta otururken yanına iki dakika sonra polis gelip, 'Canınız neden sıkkın?' diye soruyor. Oradaki insanlar onun bile farkına varabiliyor. O yüzden ülkemizde de artık bu konuyu aşalım. Her gün bu konuyla ilgili bir sürü haber enerjimizi aşağıya çekiyor ve canımızı sıkıyor. Bazen haberleri açmaya korkuyorum." ifadelerini kullandı.

  • "BENİ CEZBEDEN 'AZİZ'İN HİKAYESİ OLDU"

    "Aziz" dizisinin büyük ilgi görmesiyle ilgili konuşan ünlü oyuncu, "İşimiz biraz maraton. Her hafta yeni bölüm ve zirveye oynamak zorundasınız. Önce bizim tatmin olmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız çok dikkatli çalışıyor. Biraz yoğun çalışıyoruz ama değiyor. Beni cezbeden hikayesi oldu. Önce hikayeyi dinledim. Senaryo iki ay sonra geldi." dedi.

  • "HİKAYENİN DÖNÜM NOKTASINDA PROJEYE DAHİL OLDU"

    Yıldırım, eşi Imane Elbani'nin de diziye dahil olmasıyla alakalı, "Onun için zor oldu. Kısa bir zamanda anadili olmayan bir dille oynamak zorunda. Daha önce ben de Almanca ve İngilizce oynamıştım ama zorlanmıştım. Yardımcı olmaya çalıştım. Güzel oldu. Hikayenin dönüm noktasında projeye dahil oldu." açıklamasını yaptı.

  • "MELEK GİBİ BİR İNSAN!"

    Elbani'nin diziden elde edeceği geliri kimsesiz çocuklara bağışlamasına da değinen Murat Yıldırım, "Gerçekten melek gibi bir insan... Kimsesiz çocuklara verilmesini tercih etti." şeklinde konuştu.

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