Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık kuruluşu Deloitte’un bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri belirlendiği Deloitte Technology Fast 50 Türkiye Programı’nın sonuçları yarın açıklanacak.

Bu yıl Facebook iş birliği ile düzenlenen etkinlik kapsamında sıralamaya giren 50 firmanın yanı sıra “Big Stars”, “Women in Tech” ve “Cross-Border” ödülleri de sahiplerini bulacak. Ödül töreni öncesinde Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş ile sektörün genel durumunu konuştuk.

Technology Fast 50’nin ilk yıllarında Türkiye’deki listeye, daha çok donanım satışı ve distribütörlük yapan şirketlerin girdiğini söyleyen Aslantaş, “Artık Fintech’ler girmeye başladı. Bu yılki listeye giren şirketlerden en az büyüyen yüzde 100’ün üzerinde büyüdü. Türkiye, Avrupa’ya göre yazılım eko sistemi alanında daha iyi durumda” dedi.

Yarın açıklanacak olan listede ilk 10’a giren şirketlerin 8’inin yazılım alanından geldiğine dikkat çeken Aslantaş, birinin iletişim bir diğerinin ise Fintech alanında faaliyet gösterdiğini belirtti.

Türkiye’nin kendi ‘unicorn’unu (milyar dolarlık girişim) çıkarmaya çok yakın olduğunun altını çizen Metin Aslantaş, “Türkiye’nin yüzde 52’si hala ‘unbank’, yani herhangi bir bankacılık hesabı yok. Türkiye’de bu ihtiyaçtan yola çıkan ve sadece Suriyelilerin birbirleri arasında para göndermesine dayalı modeli olan Fintech’ler bile var. Bu yüzden ‘Türkiye’nin unicorn’u alanında bu tarz Fintech’lerin şansı büyük” diye konuştu.

‘YENİ DÜZENLEME ÖNLERİNİ AÇACAK’

Kasım 2019’da yapılan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nun ( BDDK) 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkilerinin, Merkez Bankası`na (TCMB) devredilmesini öngören düzenlemeye değinen Aslantaş, şöyle konuştu:

“Bu düzenleme Türk Fintech’lerinin unicorn olma yolculuğunda önlerini açacaktır. 2020’de dünyanın önemli noktalarından Türkiye’de Fintech satın alması yapacak olan önemli şirketlerin olacağını öngörüyoruz. Bu alanda 2020 yılında ciddi satın almalar olacaktır. Türkiye’deki halihazırda bulunan firmalar da Fintech’e yatırım yapacaktır. 2020’de yabancı büyük bir oyuncunun Türkiye’ye geleceğini düşünüyoruz.”

FACEBOOK SPONSOR OLDU

Bu yıl Deloitte Technology Fast 50’ye sponsor olan Facebook’un Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş ise şunları ifade etti:

“Facebook olarak, çok uzun zamandır Türkiye’deki her boyuttan işletmelerin ve girişimlerin büyümelerine, uluslararası pazarlara ulaşmalarına ve daha fazla insan istihdam etmelerine yardımcı olmak için çalışıyoruz. Deloitte Türkiye’nin geçtiğimiz yıl yaptığı bir araştırma da, Türkiye’deki işletmelerin yüzde 89’unun başka şehirlere ya da ülkelere satış yapmalarına yardımcı olarak bu konuda şimdiye kadar başarılı olduğumuzu ortaya koyuyor. Platformlarımız aracılığıyla, işletmelerin yüzde 87’si satışlarını artırırken, yüzde 93’ü ise işletmelerini büyüttüklerini dile getiriyor. Platformlarımızdaki insanların yüzde 24’ü, teknolojik bir ürünle ilgili içerik ya da reklam gördükten sonra o ürünü satın alıyor. Biz de, genç şirketlerin ve start-up’ların büyüme yolculuklarındaki en önemli ortaklarından biri olmayı hedefleyen bir teknoloji şirketi olarak, bu alanda inovasyonu ve girişimciliği kutlayan Deloitte Technology Fast 50 2019 Turkey’i desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz.”