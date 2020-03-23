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Türk Traktör Fabrikası, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını sonucu Avrupa ülkelerinden yapılan tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar nedeniyle fabrikasında üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Yapılan açıklamaya göre, Türk Traktör fabrikasında üretime 23 Mart-5 Nisan tarihleri arasında ara verildi.

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Avrupa ülkelerinden yapılan tedarik ve teslimat süreçlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle Ankara ve Erenler Fabrikalarımızda yapılan üretime 23.03.2020 tarihinden başlamak üzere 14 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Üretim dışında kalan operasyonlar şirketimizin İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde devam edecektir. Konuyla ilgili gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır" denildi.

Türkiye otomotiv sanayisinde Honda, Ford Otosan, Toyota ve Mercedes-Benz Türk de üretimlerine ara vermişti.