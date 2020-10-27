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Türk Telekom, siber güvenlik temalı çevrimiçi ‘Fikir Maratonu’ yarışma projesini başlattığını bildirdi.

Türkiye’de veya yurt dışında eğitim gören, üniversite ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile üniversiteden en fazla 2 yıl önce mezun olmuş gençlerin, bireysel veya en fazla 4 kişilik takımlar halinde maratona katılabilecekleri açıklandı.

Başvuruların 9 Kasım Pazartesi tarihine kadar www.turktelekomkariyer.com.tr üzerinden yapılabileceği kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, siber güvenlik alanındaki projelerin yarışacağı projede, katılımcılara çevrimiçi eğitimler ve mentorlük desteği de sağlanacak.

‘Fikir Maratonu’nun sonunda birinci gelen projeye 20 bin TL, ikinci olan projeye 15 bin TL ve üçüncü projeye de 10 bin TL değerinde teknoloji hediye çeki verilecek. Ayrıca dereceye giren takımlara, 1 yıl boyunca Türk Telekom Santral Topluluk Merkezinde ücretsiz ofis sunulacağı da verilen bilgiler arasında.