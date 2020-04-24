Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ramazan ayı müjdesini böyle duyurdu. Duyurudan sonra hat sahipleri Türk Telekom Ramazan kampanyası 2020 gibi aramalar yaparak konunun detayını merak ettiler. İşte Türk Telekom Ramazan kampanyası 2020 detayları...

TÜRK TELEKOM RAMAZAN KAMPANYASI 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’de haberleşme sektörünün gelişmesinde yapılan yasal düzenlemelerin ve altyapı yatırımlarının büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakanı Karaismailoğlu, sektörün önünü açacak düzenlemeleri yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Haberleşme sektöründe bulunan firmaların altyapı yatırımlarını artırarak sürdürmesinin bu noktada büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, “Keza GSM operatörlerimiz her yıl 10 milyar TL’nin üzerinde altyapı yatırımı yaparak bu noktada üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Ancak Yeni Tip Koronavirüs tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımını daha da arttı. İhtiyaç haline gelen internet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla tüm GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına bir destek istedik. Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakat ile tüm operatörlerimiz, 81 milyon internet kullanıcısı vatandaşımızın her birine Ramazan Ayı’nda 1’er GB interneti ücretsiz sağlayacak” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 15 GB

Bakan Karaismailoğlu, Koronavirüs sürecinde Bakanlık olarak operatörlerle yapılan koordinasyon ile sağlık çalışanlarına yönelik mobil haberleşme kampanyalarının da sağlandığını da anımsattı. Söz konusu kampanyaların önemli miktarda da artırıldığına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, 780 bin kişiyi geçen tüm sağlık çalışanı personeline 2 ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini ücretsiz olarak vermeye başladıklarını, yaklaşık 45 bin kişilik Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise ek olarak 2 ay süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmetinin de ücretsiz olarak verileceğini açıkladı. Karaismailoğlu, özellikle hastanelerde görevli çalışan sağlık personelinin evine gidemediğini ve sevdiklerini göremediğini bildiklerini belirterek, “Bu nedenle 12 bin 864 saha çalışma ekibine de sevdikleriyle en azından daha rahat konuşabilmeleri, görüntülü sohbet edebilmeleri için 3 ay süreyle 15 GB/Ay internet ve 15 bin Dakika/Ay sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya başlayacak. Onlar bizler için, insanımız içi sevdiklerinden ayrı kaldılar. Elimizden gelen her şeyi de sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşabilsin diye seferber etmeye hazırız” diye konuştu.