05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Telekom’un teknoloji girişimlerini desteklemek ve onlarla iş birliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün, hizmetler sunmak aynı zamanda yerli ve milli girişimlere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Pilot programının 8'inci dönem başvuruları açıldı.
Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, bugüne kadar Pilot’tan mezun olan 65 girişime Türk Telekom tarafından toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği verildiğini belirtti.
Karakullukçu, mezun girişimlerin 2019 yılında ise 350 kişiye istihdam sağladığını ve 41 milyon TL ciro elde ettiğini ifade etti.
Barış Karakullukçu, "2013 yılında hayata geçirdiğimiz ve Şubat ayında 8'inci dönem başvuruları başlayan Pilot programı kapsamında, girişimlere teknolojimizle, bilgi birikimimizle ve bağlantılarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Yenilikçi iş fikirlerini daha ileriye götürebilmek için, girişimlere teknoloji ve alt yapı desteği sunuyor, finansal olarak da onların yanında oluyoruz" dedi.
150 BİN TL NAKİT DESTEĞİ VERİLECEK
Pilot’un yeni döneminde programa kabul edilen her girişime 150 bin TL nakit desteği sağlanırken girişimler Türk Telekom ile iş birliği yapma imkânı yakalayacağı kaydedildi.
Ayrıca, girişimlere mentor ağına, yatırımcılara ve Türk Telekom’un iş bağlantılarına erişim olanağı sağlanmasının yanı sıra, ofis alanı, teknoloji alt yapısı, mobil iletişim paketi, tanıtım ve şehir dışından programa katılan ekiplere konaklama desteği sunulacağı bildirildi.
Program kapsamında odaklanılacak alanların ise, eğitim ve sağlık teknolojileri, yapay zekâ, makine öğrenmesi, sanal/artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, büyük veri analitiği, blockchain, finansal ve regülasyon teknolojileri ve siber güvenlik olarak belirlendiği açıklandı.
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