Türk Telekom, 2019 yılının ilk 9 ayına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türk Telekom 2019’un 9 ayında son 11 yılın rekor gelir artışına ve son 7 yılın rekor net kârına imza attı.

2019’un dokuz ayında yüzde 15.6’lık büyüme gerçekleştiren Türk Telekom, aynı sürede 17.4 milyar TL gelir elde ederek 2008’deki halka arzdan bu yana dokuz aylık dönemler içerisindeki en yüksek büyüme performansını kaydettiğini duyurdu. Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.4 artarak 8.3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirketin 6.7 puanlık iyileşme sağladığı FAVÖK marjı ise yine en yüksek ilk dokuz ay değeri olan yüzde 48’e ulaştı. Net kârı son 7 yılın en yüksek 9 aylık değeri olan 1.9 milyar TL’ye çıkan Türk Telekom, bu yılın üçüncü çeyreğinde 1.1 milyar TL net kâr elde ederek son 11 yılın en yüksek üçüncü çeyrek dönem net kârını yazdı. Şirket, 2019’un ilk 9 ayında 2.8 milyar TL’lik yatırım harcaması yaptı.

9 AYDA 1.7 MİLYON ABONE KAZANDI

Türk Telekom’un 30 Eylül 2019 itibarıyla toplam abone sayısı da 9 aylık dönemde net 1.7 milyon artışla 47.6 milyona yükseldi. Toplam sabit genişbant internet abone sayısı 11.3 milyonu aşarken Türk Telekom’un fiber şebekesi ile ulaştığı hane halkı sayısı da son çeyrekte 2015 yılından bu yana en yüksek çeyreklik artış olan 884 bin artışla 20.3 milyon haneye yükseldi.

Mobil abone sayısı ilk dokuz ayda 1.2 milyon net artışla 22.8 milyona çıkarken geçen yılın aynı döneminde yüzde 44 olan LTE abonelerinin toplam mobil aboneler içindeki payı sadece son çeyrekte 4 puanlık yüzde 54’e erişti.

HALKA ARZDAN BU YANA EN YÜKSEK DEĞER

Finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Özellikle sabit genişbant ve mobildeki gelir artışının desteği ile bu yılın dokuz ayında gelirlerimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.6 büyüterek son 11 yılın rekor gelir artışına imza attık. Gelirlerimizle birlikte FAVÖK ve FAVÖK marjımızı da rekor seviyeye çıkararak 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk dokuz aylık değerine ulaştırdık” dedi.

Bu sonuçlar doğrultusunda 2019 FAVÖK öngörülerini yıl içinde ikinci kez yukarı yönlü revize ederek 10.5 milyar TL - 10.8 milyar TL aralığından 11 milyar TL seviyesine yükselttiklerini belirten Önal, “Üçüncü çeyrek net kârımız ile 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek üçüncü çeyrek performansına ulaşırken yılın ilk dokuz ayındaki net kârımız son 7 yılın en yüksek seviyesine erişti” diye konuştu.

‘DÖVİZ RİSKİ VE BORÇLULUK ORANINI DÜŞÜRDÜK’

Türk Telekom’un borçluluk oranını ve yabancı para riskini de önemli ölçüde azalttıklarını ifade eden Önal, şunları söyledi:

“Net borcumuz, 2018 sonundan beri 315 milyon dolar geriledi. Borçluluk oranımızı (Net Borç/FAVÖK),30 Eylül 2019 itibarıyla geçen dört yılın en düşük seviyesine indirdik. Yine, 2018’in üçüncü çeyreğinde 1.8 milyar dolar eşdeğerinde olan net açık yabancı para pozisyonumuzu 2019 üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 446 milyon dolara düşürmüş bulunmaktayız. Bu sayede gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyeti azalmaya devam etti.”

‘TARİFE DENGELEMESİ ABONELERİMİZİ ARTIRDI’

Türkiye’nin internet penetrasyonunu arttırmanın öncelikli hedeflerini olduğunu ifade eden Önal, “Bu hedefimiz doğrultusunda Türk Telekom olarak Türkiye’de son iki yılda yüzde 47’den yüzde 57’ye yükselttiğimiz Türkiye genişbant hane halkı penetrasyonunu yüzde 70 seviyelerine taşıma konusunda sıkı şekilde çalışıyoruz. Yılın üçüncü çeyreğinde elektrik şirketleri ile yaptığımız işbirliklerini arttırarak Türkiye’nin 43 şehrini kapsayacak şekilde yaygınlaştırdık. Üçüncü çeyrekte bu kanallar üzerinden sağladığımız abone kazanımı, ikinci çeyreğe göre yüzde 30’un üzerinde artış gösterdi. Ayrıca, üçüncü çeyrekte müşterimize daha iyi değer sunmak için gerçekleştirdiğimiz tarife dengelemesi de abone kazanımımıza katkı sağladı” dedi.

‘5G’YE HAZIRIZ’

Türk Telekom’un ‘Online İşlemler’ uygulamasının bugüne kadar 33 milyon kez indirildiğini kaydeden Ümit Önal, “Uygulamayı kullanan tekil Türk Telekom mobil abonelerinin sayısı 13.4 milyona ulaştı. Akıllı telefon kullanan müşterilerimizin yüzde 77’si uygulamamızı kullanıyor” diye konuştu. 5G ve onu destekleyecek fiber altyapıyı yaygınlaştırmayı sürdürdüklerini aktaran Önal, “295 bin kilometrelik fiber altyapımızın yanı sıra, 5G alanında geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle de Türkiye’de 5G’ye en hazır operatörüz” dedi.