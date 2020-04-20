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Türk Telekom, koronavirüse (Covid-19) karşı önlemler kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulabilmesi için yeni abonelerinin SIM kartlarını evlerine ulaştırmaya başladığını duyurdu.

Türk Telekom, evde kalma çağrısı yapılan bugünlerde müşterilerine yönelik yeni bir uygulamayı devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni hat başvurusu yapmak ya da GSM hattını Türk Telekom’a taşımak isteyen müşteriler, başvuru işlemlerini evlerinden çıkmadan turktelekom.com.tr veya Türk Telekom Online İşlemler uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Açıklamaya göre Türk Telekom yeni SIM kartları ek ücret talep etmeksizin müşterilerinin evlerine teslim ediyor. Türk Telekom’dan yapılan açıklamada ayrıca “Efsane Portföy” çatısı altında müşterilere şu tarifienin de sunulduğu belirtildi:

“1000dk +1000sms + 8GB: 29TL; 1000dk + 1000sms + 12GB: 35TL;

1000dk + 1000sms + 20 GB: 45TL”