Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel vefat etti

Türk Tarih Kurumu (TTK) Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 85 yaşında vefat etti.

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü kurucusu İlgürel için Balıkesir Zağanos Paşa Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak. İlgürel'in cenazesi daha sonra toprağa verilecek.

Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında,

"Bölümümüzün emekli hocalarından, üzerimize unutulmaz emekleri bulunan Prof. Dr. Mücteba İlgürel hocamız vefat etmiştir. Üzüntümüz sonsuz.

Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu da paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Acı bir kayıp. Bugün değerli ağabeyim, bir ilim adamı, tarihçi Prof.Dr. Mücteba İlgürel’i kaybettiğimizi büyük üzüntüyle öğrendim. İstanbul Üniversitesi ve daha sonra Marmara Üniversitesi’nde birlikte görev yaptık. Güzel eserler ortaya koydu. Öğrencilerinin ağabeyi, hocasıydı. Türkiye kıymetli bir ilim adamını daha kaybetti. Başta eşi ve çocukları olmak üzere tüm sevenlerine ve Türk Milleti’ne baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun. Nurlar içinde uyu değerli ağabeyim."