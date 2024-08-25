Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel vefat etti
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü kurucusu ve Türk Tarih Kurumu (TTK) Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 85 yaşında hayata veda etti. Pek çok kıymetli tarihçinin yetişmesinde katkısı olan İlgürel, 50'ye yakın yüksek lisans ve doktora tezinde danışmanlık yaptı, birçok makale ve bildiri kaleme aldı.
Türk Tarih Kurumu (TTK) Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 85 yaşında vefat etti.
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü kurucusu İlgürel için Balıkesir Zağanos Paşa Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak. İlgürel'in cenazesi daha sonra toprağa verilecek.
İLGÜREL İÇİN TAZİYE MESAJLARI
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında,
"Bölümümüzün emekli hocalarından, üzerimize unutulmaz emekleri bulunan Prof. Dr. Mücteba İlgürel hocamız vefat etmiştir. Üzüntümüz sonsuz.
Kendisine Allah'tan rahmet, geride kalanlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz.
Cenaze programı bilahare ilan edilecektir" ifadelerine yer verildi.
Türk Tarih Kurumu'nun (TTK) İlgürel'in vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında da "Kurumumuzun Şeref Üyelerinden Prof. Dr. Mücteba İlgürel'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nin internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında da, "İslam Ansiklopedisi müelliflerinden Prof. Dr. Mücteba İlgürel vefat etmiştir. Cenaze namazı 25 Ağustos 2024 Pazar günü ikindi namazının ardından Balıkesir Zağanos Paşa Camii'nde kılınacaktır. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.
Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu da paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Acı bir kayıp. Bugün değerli ağabeyim, bir ilim adamı, tarihçi Prof.Dr. Mücteba İlgürel’i kaybettiğimizi büyük üzüntüyle öğrendim. İstanbul Üniversitesi ve daha sonra Marmara Üniversitesi’nde birlikte görev yaptık. Güzel eserler ortaya koydu. Öğrencilerinin ağabeyi, hocasıydı. Türkiye kıymetli bir ilim adamını daha kaybetti. Başta eşi ve çocukları olmak üzere tüm sevenlerine ve Türk Milleti’ne baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun. Nurlar içinde uyu değerli ağabeyim."
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyon ise mesajında "Değerli bölüm başkanım Mücteba İlgürel hocamı kaybettik. Üzerimizde hakkı çok olan hocamızın cenazesi Pazar günü (yarın) ikindi namazını müteakip Balıkesir'de Paşa Camiinden kaldırılacaktır. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
OSMANLI TARİHİNE ADANMIŞ BİR ÖMÜR
Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 9 Eylül 1939'da Balıkesir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde eğitim gören İlgürel, 1965'te üniversitede asistan olarak çalışmaya başladı.
1970'te doktora tezini tamamlayan İlgürel, 1976’da Abaza Hasan Paşa İsyanı başlıklı teziyle doçent oldu.
1982'de profesörlüğe yükselen İlgürel, aynı yıl açılan Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne kurucu bölüm başkanı oldu. Pek çok kıymetli tarihçinin yetişmesinde katkısı olan İlgürel, 50'ye yakın yüksek lisans ve doktora tezinde danışmanlık yaptı, birçok makale ve bildiri kaleme aldı.