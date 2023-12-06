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        Türk Tabipleri Birliği: Özerkliğimizi devretmeyeceğiz

        Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada dava sürecine dikkat çekilerek, "Türk Tabipleri Birliği hekimlerin ve toplumun verdiği sorumluluğu ancak onların devralacağı mücadele kültürünün bilincindedir. Buna sahip çıkacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerine yer verildi. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 11:53 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:53
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        TTB: Özerkliğimizi devretmeyeceğiz
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        Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Türk Tabipleri Birliği hekimlerin ve toplumun verdiği sorumluluğu ancak onların devralacağı mücadele kültürünün bilincindedir. Buna sahip çıkacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Merkez Konseyi olarak örgütümüzün özerkliğini devretmeyeceğiz" denildi.

        Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada TTB Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesine hükmedilmişti.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, Türk Tabipleri Birliği Yönetiminin görevden alınmasına ilişkin, "TTB Başkanı bir iddiada bulunmuştu. Başkanın iddiası kabul edilebilir bir iddia değildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin böyle bir şey yapması mümkün değildir. Bu konuşma yargının konusu oldu. Soruşturma başlatılmıştı. Süreç devam ediyor" demişti.

        TTB'DEN AÇIKLAMA

        TTB'den yapılan yazılı açıklamada, "30 Kasım 2023 tarihinde görülen davamız, hekimlerin bilimsel-etik özerkliğini ve örgütlenme özgürlüğünü yok sayan; hukuksal zeminden yoksun, kabul edilemez bir kararla sonuçlandı. Davada, Merkez Konseyi’nin ne dediği, ne yaptığı ve neden yargılandığı söylenmediği gibi hiçbir somut belge de ortaya konulmadı. Yargılanan Merkez Konseyi idi, ancak hiçbir Merkez Konseyi üyesi dinlenmedi. Söylemediklerimiz yargılandı, sözlerimiz dinlenmeden karar verildi" denildi.

        Sağlık sistemine yönelik eleştirilerin sıralandığı açıklamada, "Türk Tabipleri Birliği hekimlerin ve toplumun verdiği sorumluluğu ancak onların devralacağı mücadele kültürünün bilincindedir. Buna sahip çıkacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, özerkliği devredilmeyeceği belirtilirken, "Şimdi örgütümüze ve hekimlik değerlerimize, özerkliğimize, seçme hakkımıza, amasız-fakatsız-veyasız sahip çıkma zamanıdır. Her türlü hukuk dışılığa, baskıya ve zorbalığa karşı, hiç aralıksız çalışmamızı sağlayan dayanışma, destek ve inancınıza bir kez daha teşekkür ediyoruz" denildi.

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        #Türk Tabipleri Birliği
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