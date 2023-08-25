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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Türk şirket G20'de dünyanın en iyi ikinci “Edtech Girişimi” ödülünü kazandı - Teknoloji Haberleri

        Türk şirket G20'de dünyanın en iyi ikinci “Edtech Girişimi” ödülünü kazandı

        Hindistan'da düzenlenen G20 zirvesinde Türk şirket Uppy'ye dünyanın en iyi ikinci 'EDTECH Girişimi' ödülü verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 13:34 Güncelleme: 25.08.2023 - 13:34
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        Türk şirkete G20'den global ödül
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        Bu yıl G20’nin ev sahibi Hindistan’da yapılan ve 20 ülkeden 120 girişimin katıldığı G20 DIA (Digital Innovation Alliance) zirvesinde Türkiye’nin global girişim markası Uppy (Düşyeri) dünyanın en iyi ikinci “Edtech Girişimi” ödülünün sahibi oldu. Uluslararası jürinin oylarıyla bu ödüle layık görülen Uppy’ye ödülü, Hindistan Başbakanı Modi adına Hindistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw tarafından takdim edildi.

        5 YILLIK ÇALIŞMA ÖDÜLLENDİRİLDİ

        T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın daveti ile G20 DIA Zirvesi’ne katılan Uppy (Düşyeri), ABD, İngiltere, Avusturalya, Kanada, Çin, Fransa, İtalya, Japonya gibi dünyanın en büyük 20 ekonomisini buluşturan G20 Zirvesi 2023 çerçevesinde düzenlenen G20 DIA Zirvesi’nde Eğitim Teknolojileri kategorisinde ikinciliği getiren proje için için 5 yıldır çalışmalar gerçekleştiriyordu. Proje, hem teknoloji Ar-Ge’si hem de bilimsel temellere dayalı eğitim modeli ile girişimcilik önemli global ödüllerden bir tanesini Türkiye’ye getirdi.

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        Son yatırım turunda 45 milyon dolardan değerlendiği belirtilen firma, Ali Sabancı, Ali Koç, Nevzat Aydın gibi önemli yatırımcıların yanında Türkiye’nin önde gelen VC’lerinden de yatırım almıştı. Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Portekizce konuşabilen Uppy, 2023’ün son çeyreğinde global büyüme planları çerçevesinde ABD, İngiltere, Almanya, Meksika, Brezilya ve MENA bölgesinde de lansmanlar gerçekleştirecek.

        ÇOCUKLARA DOKUNAN İŞ FİKRİ

        Uppy, okul öncesi çağdaki 2-6 yaş arasındaki çocukları dijital dünyanın tüm tehlikelerinden koruyan bir süper app olarak dikkat çekiyor. Platform, Oyun, Kitap, Çizgi Film, Youtube Videoları, Uyku, Müzik ve Meditasyon gibi farklı uygulamaları bir araya getiriyor. Firmanın platformunun içindeki tüm uygulamalar ve içerikler Düşyeri tarafından bilimsel çalışmalar ile geliştirildi.

        Şirket, çocuğunun dijitalde vakit geçirirken zekasını ve bilişsel gelişimini dijital dünyada yüzde 100 güvende tutarken, tüm içerik ve eğitim modelinin merkezine yerleştirdiği 5.000 kelimelik sözlük ile ona eğlenceli bir şekilde yeni kelimeler öğretiyor. Kelimeler aracılığıyla çocuğunuzun beyin gelişimine yardımcı olan platform, dünyanın en önemli sorunlarından biri olan Word Gap’e de çareler sunuyor.

        "700 MİLYON AİLEYE DOKUNULDU"

        Dünyanın en iyi 2. Edtech Girişimi Ödülü’nü kazanan Uppy’nin (Düşyeri’nin) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Şule Bilgiç ödülün, girişimcilik ekosistemimiz için bir Türk filminin Oscar Ödülleri’ni kazanması kadar büyük ve önemli bir konu olduğunun altını çizerek, “Bugün dünya genelinde 0-6 yaş aralığında 700 milyon çocuk var. Bu çocuklar erken yaştan itibaren ekran ve akıllı cihazlarla temas halindeler. Dünya çocukları dijital evrende farklı tehditlerle karşı karşıya. Aileler bu konuda endişeli. Ancak çocuklar dijital dünyada büyüyecek ve işlerini bu dünya üzerinden yürütecekler. Dolayısıyla ekranı yasaklamak bir çözüm değil. Biz Uppy (Düşyeri) olarak çocukların 2 yaşına kadar ekrana maruz kalmasını kesinlikle doğru bulmuyoruz. 2 yaştan sonra da zaman ve içerik kontrollü bir şekilde faydalı bir kullanım öneriyoruz. İşte Uppy’yi 5 yıl süren bilimsel çalışmalar sonucunda bu amaç için hayata geçirdik. Çocuklar Uppy’de zaman geçirirken eğlenecekler. Üstelik bunu kendi potansiyellerinin en üstüne çıkacakları eğitsel bir içerikle yapacaklar” ifadelerini kullandı.

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