Türk sineması 106'ncı yılını koronavirüs pandemisinin gölgesinde kutluyor. Son 15 yıldır film ve izleyici sayısı açısından parlak bir dönem yaşayan Türk sineması, 2020'de film ve izleyici sayısı açısından en kısır döneminde bulunuyor

HABERTURK.COM

Türk sineması, 106 yaşında.

Türk sinemasının başlangıç tarihi, 14 Kasım 1914.

İlk Türk filmi olarak kabul edilen ve yedek subay Fuat Uzkınay tarafından çekilen "Ayestefanos Rus Abidesi'nin Yıkılışı" adlı tarihi belgeselin vizyona girmesinin üzerinden 106 yıl geçti.

Türk sineması 106'ncı yılını koronavirüs pandemisinin gölgesinde kutluyor. Son 15 yıldır film ve izleyici sayısı açısından parlak bir dönem yaşayan Türk sineması, 2020'de film ve izleyici sayısı açısından en kısır döneminde bulunuyor.