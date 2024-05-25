Türk oyuncular, Cannes'a akın etti
Hiç bu kadarını görmemiştik... Türk oyuncular, bu yıl Cannes'a akın etti. Kimi; Cannes Film Festivali'ndeki galalara, kimi; festival kapsamı dışındaki etkinliklere katıldı
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Cannes Film Festivali, bu akşam verilecek ödüllerle sona erecek. Nuri Bilge Ceylan'ın eşi Ebru Ceylan'ın da yer aldığı ana jürinin kararı, büyük bir heyecanla bekleniyor. O heyecanı, ödüllerin açıklanmaya başlamasıyla birlikte sizinle paylaşacağız.
Cannes Film Festivali, bizim için 2003'te bu yana Nuri Bilge Ceylan ile eş değer bir anlam taşıyor. Ceylan; bu algıyı, filmlerinin festivalde ödüller kazanmasıyla ve 2009'da ana jüride yer almasıyla oluşturdu.
Nuri Bilge Ceylan'ın bir filminin yarışmamasından da sebep, Cannes Film Festivali'nin algısı, bu yıl bizim için başka bir yöne kaydı. Türk oyuncuların, bu yıl akın ederek Cannes'ı adeta bir Türk yurduna dönüştürmesi de algının değişime uğramasında büyük rol oynadı.
Evet, geçmiş yıllarda da Türk oyuncular, festival zamanı Cannes'a giderdi ama hiç bu yoğun katılıma şahit olmamıştık.
Kimi; Cannes Film Festivali'ndeki galalara, kimi; festival kapsamı dışındaki etkinliklere katıldı
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Dilan Çiçek Deniz
Kevin Costner'ın senaristi, yönetmeni, yapımcısı olduğu ve başrolünde yer aldığı 'Horizon: An American Saga' adlı filmin Cannes Film Festivali'ndeki galasına katıldı. Deniz, Costner ile bir de röportaj yaptı. Kevin Costner, Dilan Çiçek Deniz'i filmin Los Angeles galasına da davet etti.
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Dilan Çiçek Deniz, Kevin Costner ile yaptığı röportaj için duygularını; "Unutulmaz bir deneyimdi. Bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim Bir dahaki sefere görüşürüz" şeklinde ifade etti.
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Özge Özacar
SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Görkem' adlı karakteri canlandıran Özge Özacar, Cannes'da 2002 yapımı 'The Pianist' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar ödülü alan Adrien Brody ile sohbet etme olanağı buldu. Özacar, duygularını; "Zamanımızın en büyük ilham kaynağı! Yaşayan efsane" sözleriye dile getirdi.
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Meryem Uzerli
40 yaşındaki oyuncu Meryem Uzerli, önce 77. Cannes Film Festivali'nin açılış törenine, ardından da 'Le Deuxième Acte'ın galasına katıldı.
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Meryem Uzerli, ayrıca 'Megapolis' adlı filmin galasında da yer aldı.
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Wilma Elles
Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra adına 'Aslı'yı ekleyen Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, Cannes Film Festivali'nin açılışında yer aldı. Elles, 'Le Deuxième Acte'ın galasına katılarak kırmızı halıda poz verdi.
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Wilma Elles, festivalin ikinci gününde ise 'Diamant Brut'un galasında da davetliler arasındaydı.
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Pınar Deniz
Bir markanın organizasyonunda yer almak üzere Cannes'a gitti.
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Hande Erçel
Hande Erçel, 'Megalopolis'in galasındaydı.
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Hande Erçel - Hakan Sabancı
Hande Erçel'e sonraki günlerde sevgilisi Hakan Sabancı eşlik etti. Erçel ile Sabancı, bir etkinlikte yer aldı.
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Melisa Aslı Yazıcı - Yusuf Yazıcı
Geçtiğimiz hafta milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Yazıcı da bir markanın işbirliğiyle Cannes'da düzenlenen etkinliklere katıldı.
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Birce Akalay
Birce Akalay, bir markanın tanıtım organizasyonun için Cannes'da kırmızı halıda boy gösterdi.
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Şükrü Özyıldız - Sibil Çetinkaya
Şükrü Özyıldız ile sevgilisi Sibil Çetinkaya, Cannes Film Festivali'nin açılış galasına katılan Türk oyuncular arasında yerlerini aldı.
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Mert Fırat - İdil Fırat
Mert Fırat ile eşi İdil Fırat, Cannes Film Festivali'ne katılan ünlülerdendi. Çift, 'Megalopolis'in galasında kırmızı halıda yürüdü.
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Melis Sezen
Melis Sezen, 'L'Amour Ouf'un galasında yerini aldı.
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Tuba Büyüküstün - Murat Yıldırım
Bir dönem rol arkadaşı olan Tuba Büyüküstün ile Murat Yıldırım, bir markanın davetlisi olarak Cannes'a uçtu.
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Gökçe Bahadır
Gökçe Bahadır da festival dışı bir etkinlik için Cannes'daydı.
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Özge Gürel
Özge Gürel, 'L'Amour Ouf'un galasına davetliydi.
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Özge Gürel'in kendisi gibi oyuncu eşi Serkan Çayoğlu, eşine sürpriz yapıp Fransa'ya gitti. Fransa dönüşünde gazetecilerin, Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk oyuncuları eleştirerek "Orada onlar değil, ben olmalıydım" sözleri hatırlatılınca, Çayoğlu; "Özge, bence harikaydı. Çok da güzel pozlar verdi. Çok da güzel bir tören geçirdi" şeklinde yorum yaptı.
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Hadise
Hadise, 'Çırak'ın galasındaydı.
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Cemre Ebüzziya
Cemre Ebüzziya, kariyerlerini desteklemek ve cesaretlendirmek için yılın en iyi genç kadın ve en iyi genç erkek oyunculara ödül verilen törene davetliydi.